Vollgas gegen das Schlusslicht - nächstes Spektakel in Westendorf

TSV Westendorf braucht die Punkte gegen Wacker Burghausen im Aufstiegskampf der Ringer-Oberliga. Dabei kann es zum Kampf der Legionäre kommen.

22.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Vor einer denkbar leichten Aufgabe steht der TSV Westendorf in der bayerischen Ringer-Oberliga. Die Ostallgäuer müssen am Samstagabend in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick gegen das Schlusslicht SV Wacker Burghausen antreten. Die Bundesliga-Reserve liegt einsam am Tabellenende. Der Kampftag startet bereits um 13.30 Uhr.

Kein Sieg wäre eine Überraschung

„Alles andere als ein Sieg wäre für mich schon eine Riesenüberraschung“, sagt Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner vor dem Duell gegen die Ostbayern. Zwei Punkte seien schon fest eingeplant, „wenngleich wir Burghausen trotzdem nicht unterschätzen dürfen“. Selbst für Abteilungsleiter Thomas Stechele müsste schon ganz viel passieren, dass Burghausen siegreich aus der Halle marschiert. Allerdings sprechen die vier Auftritte der Wackerianer eine deutliche Sprache: Gegen Nürnberg (7:27), Burgebrach (10:26) und Anger (8:27) setzte es hohe Niederlagen – gegen Ligaprimus Geiselhöring (8:27) mussten sie sich sowieso deutlich geschlagen geben.

Bundesliga-Akteur wirkt mit

Personell hat Burghausen in den vergangenen Kämpfen kaum Veränderungen an seiner Aufstellung vorgenommen. Mit Eduard Tatarinov steht der einzige Bundesliga-Akteur, der erst in der Rückrunde zum Einsatz kommen soll, wohl im Halbschwergewicht Westendorfs Legionär Simone Iannattoni gegenüber. Aber Goßner verspricht: „Wir geben als Team Vollgas.“

Kampf der Kontrahenten in Anger

Das muss der TSV auch, um das Ziel Meisterschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Zeitgleich kommt es zum Kracher zwischen SC Anger (Tabellendritter mit 7:1-Punkten) und Spitzenreiter Geiselhöring. Auch Westendorf schaut gespannt ins Berchtesgadener Land. Es ist übrigens für eine längere Zeit der letzte Heimauftritt der Westendorfer. Erst Anfang Dezember steht der nächste Auftritt gegen Burgebrach bevor.

Allerdings folgen für den TSV unmittelbar nach dem Kampf gegen Burghausen die Wochen der Wahrheit. „Wenn wir in Geiselhöring und ebenfalls auswärts in Anger gewinnen, dann schaut es für uns ziemlich gut aus“, weiß Goßner, dass vor allem diese Begegnungen eng verlaufen und wichtig sein werden.

Der Kampftag