Vollgeparkte Flächen am Kaufbeurer Eisstadion: Anwohner sind verärgert

Die Parksituation rund um die Kaufbeurer Eishockey-Arena verärgert die Anwohner. Das sagt die Stadt zu der Kritik.

13.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Parksituation rund um die Energie Schwaben Arena sorgt immer mal wieder für Ärger – vor allem bei Anwohnern und bei Schrebergärtnern aus dem direkten Umfeld.

Seit dem Ende der Corona-Einschränkungen ist das Eisstadion bei Heimspielen des ESVK wieder deutlich stärker frequentiert, das Verkehrsaufkommen entsprechend erhöht und so auch die Nachfrage nach einem Parkplatz, erklärt ein Leser, der das Parkverhalten kritisiert. Nicht mehr empfehlenswert ist das Abstellen des Fahrzeugs bei einem nahe gelegenen Discounter – der lässt den Parkplatz nun elektronisch überwachen.

Große Nachfrage nach Parkplätzen bei Heimspielen des ESV Kaufbeuren

Das Ordnungsamt der Stadt sieht jedoch bei Joker-Heimspielen aktuell keinen Handlungsbedarf wegen der Parksituation, teilt Behördensprecher Tobias Müller mit. Ohnehin könne das Amt nicht immer einschreiten. Sollten Wildparker auf Grünflächen stehen, die Privatgrund sind, habe die Behörde auch keine Handhabe.

Speziell kurz nach der Eröffnung der Arena, also 2017 und 2018, hätte es Probleme mit parkenden Autos in der nahen Otto-Müller-Straße gegeben. Die Situation habe sich dort aber gebessert, berichtet Müller.

Genutzt werden können von Stadionbesuchern die Parkflächen am Berliner Platz ebenso wie der nahe Pendlerparkplatz am Bahnhof. Arbeiten stehen jedoch in Zukunft in der Tiefgarage unterhalb des Berliner Platzes an. Dort gibt es aktuell einige Parkmöglichkeiten, unter anderem auch Behindertenparkplätze.

Derzeit werden zudem „verschiedene Modelle“ des Bauvorhabens geprüft, erklärt Müller. Für Details sei es aber noch zu früh. Ebenso ist derzeit vollkommen unklar, wann genau die Bauarbeiten starten.

