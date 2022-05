Volltreffer - Kaufbeurer Frauen sind Meister

Die Frauen der SG Kaufbeuren/Neugablonz sichern sich souverän den Titel in der Bezirksliga und den Aufstieg in die Bezirksoberliga.

17.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es ist geschafft! Die Damen der SG Kaufbeuren/Neugablonz haben ihr letztes Saisonspiel gegen die SG Kempten/Kottern mit 22:11 (12:8) gewonnen und sicherten sich damit nicht nur den Aufstieg, sondern auch die Meisterschaft.

Ein Punkt musste her

Nach nur einem Tag Spielpause empfingen die Damen die SG Kempten/Kottern. Das Team von Coach Julia Mayer musste sich in dem Match noch einen Punkt erkämpfen, um den Meistertitel zu holen. Dementsprechend nervös starteten die Kaufbeurerinnen in die Partie. Die erste Viertelstunde warfen sie sich nicht den gewünschten Vorsprung heraus. Es brauchte erst eine Auszeit, um die Frauen auf die richtige Spur zu bringen. Im Angriff wurden jetzt konsequenter die Lücken gesucht. Auch wenn die Fehlwurfquote weiterhin hoch blieb, wirkten die Hausherrinnen nun entschlossener und setzten sich bis zum Pausenpfiff auf 12:8 ab.

Starke Torfrauen

In der zweiten Hälfte wollte die SG noch eine Schippe drauf legen und dem Publikum einen schönen Abschluss bieten. Aber die Wertachstädterinnen leisteten sich weiterhin reihenweise Fehlwürfe – hatten jedoch zwei stark haltende Torhüterinnen im Rücken. Doch da von allen Positionen der Abschluss gesucht wurde, baute die SG den Vorsprung aus und freute sich am Ende über ein 22:11. Durch den Sieg kann sich die SG nach einer verrückten Saison über den Meistertitel der Bezirksliga und den damit verbundenen Aufstieg in die BOL freuen.

Talente gesucht

Trotz des Erfolges brauchen die Damen der SG noch Unterstützung: Um auch in der BOL ein schlagkräftiges Team stellen zu können, sind sie auf der Suche nach Verstärkung. Wer Interesse hat, kann sich bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz melden.

Die Zweite Herrenmannschaft der SG war zu Gast bei der HSG Gröbenzell/Olching. Zwar waren sie nur mit einer kleinen Truppe angetreten, dennoch kehrten sie mit einem Sieg in die Wertachstadt zurück. Mit 29:34 (16:18) feierten sie im letzten Saisonspiel noch einen Erfolg. Mit zehn Treffern avancierte Tobias Kinberger dabei zum besten Torschützen der Partie.

Die männliche B-Jugend hat die nächste Runde in der Qualifikation zur ÜBOL erreicht. Nach einem Erfolg gegen Augsburg-Hochzoll (27:17) und einer Niederlage gegen Weßling (23:32) erreichte sie den nötigen zweiten Platz in dem Turnier. Am kommenden Wochenende geht es weiter: Samstag erwartet die Herren I ab 18.30 Uhr die HSG Isar-Loisach zum Rückspiel und am Sonntag ab 10 Uhr kämpft die männliche A-Jugend um die Qualifikation zur Landesliga.