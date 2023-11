Vom Allgäu an die Nordseeküste - der Weg des Nico Appendino

Ex-Joker Nicolas Appendino spielt eine starke DEL-Saison und wird mit einer Einladung zum Deutschland-Cup belohnt. Kaufbeuren bleibt interessant.

08.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Diese Woche findet der Eishockey Deutschland-Cup erstmals in Landshut statt. Zum ersten Mal dabei ist auch Nicolas Appendino, der in der letzten Saison als Förderlizenzspieler von Red Bull München noch für den ESV Kaufbeuren 31 Spiele in der DEL2 absolviert hatte und dabei vier Tore und 17 Vorlagen beisteuerte. Ebenfalls im Kader sind Philipp Krauß und Daniel Pfaffengut, die beide aus dem ESVK-Nachwuchs gekommen sind.

ESVK als Sprungbrett

„Der ESVK war für mich nach meinen Verletzungen ein echtes Sprungbrett. Ich habe mich hier in der Mannschaft und im Verein sehr wohl gefühlt“, sagt der gebürtige Kemptener, der seit dieser Spielzeit bei den Fishtown Pinguins in Bremerhaven angeheuert hat. „Das ist schon ein ganz schöner Unterschied aus dem Allgäu an die Nordseeküste“, erzählt Appendino, der die schöne Gegend am Rand der Berge schon zu schätzen wusste. Sportlich ist der 24-jährige Verteidiger jedoch von Beginn an in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) angekommen und hat sich mit vier Toren und fünf weiteren Vorlagen aus 18 Spielen zu einem der Top-Verteidiger im Team gemausert.

Für Bremerhaven läuft es gut

„Taktisch ist die Liga noch etwas anspruchsvoller, jedoch ähnelt unser Spielsystem sehr stark dem, was wir in Kaufbeuren gespielt haben“, meint Appendino, der auch ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Trainer Thomas Popiesch beschreibt. „Er ist in seiner Art sehr ehrlich und direkt und auch ein Berliner, wo ich aufgewachsen bin“, sagt Appendino mit einem Schmunzeln. Dass es für den Verteidiger nun sogar zu einer Nominierung für den Deutschland-Cup gereicht hat, ist sicher auch mit der sportlichen Siegesserie der Pinguine verbunden. Aber auch der täglichen Zusammenarbeit mit Alexander Sulzer geschuldet, der nicht nur in Bremerhaven, sondern auch bei der A-Nationalmannschaft sein Co-Trainer ist. „Er sieht mich täglich im Training und kann mein Potenzial gut einschätzen.

Noch längere Bustouren

Über das Turnier mache mir keine großen Gedanken und versuche einfach, mein Spiel zu machen, denn die großen Namen fehlen ja noch in unserem Kader“, sagt der ambitionierte Spieler, der auch in Kaufbeuren durch sein umsichtiges Spiel bei den Fans in guter Erinnerung geblieben ist. „Natürlich wird der ESVK für mich immer eine Option bleiben, ich verfolge ja auch die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiterhin“, sagt Appendino, der nun jedoch deutlich länger im Bus sitzt als in der Vorsaison. „Zugegeben das war am Anfang schon eine Umstellung durch ganz Deutschland zu fahren, aber es ist auch eine Einstellungssache, wie man damit umgeht“, beschreibt der Ex-Joker die langen Bustouren.

Vollvisier und Halsschutz

Seit dieser Saison spielt der Neu-Pinguin auch erstmals mit einem Vollvisier. „Das Gesicht gehört auch zu meinem Körper, den ich schützen muss. Auch einen Schutz für den Halsbereich habe ich mir schon bestellt, schade dass da erst so ein schrecklicher Unfall passieren muss, um darüber nachzudenken“, sagt der Spieler und sieht dies gleichzeitig als Aufruf für alle Eishockeyspieler.