Johannes Klinkert erreicht im Duo seinen bisher größten Erfolg. Der 24-Jährige ist bayerischer Vizemeister. Das hat Ehrgeiz für die nationale Ebene geweckt.

08.09.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Johannes Klinkert könnte das Studentenleben in Regensburg genießen. Doch der Kaufbeurer trainiert stattdessen emsig Beachvolleyball. Das macht Spaß und nebenbei hat der 24-Jährige auch Erfolg damit: Auf der Theresienwiese in München wurde er zusammen mit Sebastian Burgis bayerischer Vizemeister. Das wiederum hat bei den beiden Ehrgeiz entfacht, erklärt Klinkert: Nächstes Jahr will das Duo in der deutschen Serie dabei sein. „Dafür werden wir im Winter hart arbeiten.“