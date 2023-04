Voller Begeisterung gehen Kinder in Kaufbeuren auf die Suche nach Ostereiern und Schokolade, die der Osterhase für sie versteckt hat.

09.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bunte Eier in den Blumen und Nester mit Hasen aus Schokolade unter dem Baum - so wie die fast dreijährige Mira im Garten ihrer Großeltern im Kaufbeurer Haken, haben sich am Ostersonntag zahlreiche kleine und große Kinder auf die Suche nach Süßigkeiten und Geschenken begeben, die der Osterhase für sie versteckt hat.

Wetter pünktlich zum Eiersuchen wieder trocken

Nach dem eher regnerische Samstag wurde es pünktlich zum Eiersuchen wieder trocken und auch die Sonne spitzte immer wieder mal durch die Wolken.