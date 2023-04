Von den Bergen ans Meer geboxt - zwei Boxer aus Kaufbeuren bei der DM

BC Kaufbeuren schickt zwei Athleten zur deutschen Meisterschaft. Zudem bereitet der BCK schon einen Höhepunkt in Kaufbeuren vor: das Tänzelfestboxen.

Zwei Kaufbeurer Athleten haben es geschafft – sie haben sich von den Bergen an das Meer geboxt. Denn Nikolay Bashmanov und Javonblek Kuldashev vom Boxclub Kaufbeuren sind für die deutschen Meisterschaften der U17 in Wittenburg in Mecklenburg-Vorpommern qualifiziert. „Ich bin stolz auf meine Leute. Sie haben sich wacker geschlagen“, erklärt BCK-Vorsitzender Roman Slobodyanikov.

Erste Qualifikation in Kaufbeuren

Die Reise fing Ende Februar in Kaufbeuren an: Dort fanden die schwäbischen Meisterschaften für den Nachwuchs statt – mit dem BCK als Gastgeber. Slobodyanikov war damals doppelt erfreut: als Organisator und zugleich als Bezirkssportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes (BABV) als Veranstalter. Denn rund 650 Zuschauer sahen sich 39 Kämpfe an. Zudem erreichten fünf seiner gut ein Dutzend Boxer gleichsam die nächste Runde – Nico Stettinger und Bashmanov waren jeweils als zweite die Besten. Und der Coach war damit auch zufrieden, schließlich boxen alle noch nicht allzu lange. Bei den südbayerischen Meisterschaften in Aichach wurde der 14-jährige Stettinger erneut zweiter bis 48 Kilo, der 16-jährige Bashmanov gewann die Klasse bis 75 Kilo. Zudem erreichte Arthur Pernizki (16 Jahre) in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo den dritten Platz. Danilo De Maggio hatte hingegen Pech – er hatte keinen Gegner.

Nikolay Bashmanov startet durch

Für drei Athleten des BCK ging es dadurch zur bayerischen Meisterschaft nach Würzburg. Dieses Mal erreichte Stettinger nur den dritten Platz, während Bashmanov, der erst voriges Jahr als Flüchtling vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine gekommen war, auf Platz zwei kam. Obendrein erreichte der 16-jährige Javonblek Kuldashev bis 42 Kilo ebenfalls den zweiten Platz. „Das ist vollkommen in Ordnung von der Leistung. Ich hatte nicht so viel erwartet, denn die meisten waren noch Anfänger“, resümiert Slobodyanikov. Die beiden bayerischen Vizemeister Bashmanov und Kuldashev sind damit für die deutsche Meisterschaft, die vom 18. April bis 22. April in Wittenburg stattfindet, qualifiziert. Bezirkssportwart Slobodyanikov ist darauf auch stolz, weil die Boxer zuvor einen Lehrgang beim BABV mitgemacht hatten.

Das Tänzelfest-Boxen steht an

Während die Athleten sich nun auf die DM, einen Kampf in Augsburg oder einem Vergleichswettkampf in Italien vorbereiten, hat der BCK andere Prioritäten: „Wir konzentrieren uns schon auf das Tänzelfestboxen“, erzählt Slobodyanikov. Vor heimischer Kulisse aufzutreten, sei natürlich immer ein Höhepunkt – und Bashmanov und Kuldashev hatten dort ihre Reise angefangen.