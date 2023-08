Von Dortmund über Belgrad nach Paris? Der Plan von Ringer Chris Kraemer

Chris Kraemer aus Westendorf tritt beim großen Preis der Ringer von Deutschland an. Das Ziel ist hoch, aber zu erreichen: Sich dort für die WM und da sich für Olympia qualifizieren.

12.08.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Wenn am Wochenende der Große Preis von Deutschland in Dortmund über die Bühne geht, sind internationale Topathleten am Start. Dabei gilt es vor allem für die Bundeskaderathleten, sich eine optimale Platzierung zu holen. Denn nach dem Turnier wird der Deutsche Ringer-Bund (DRB) seine Nominierungen für die Weltmeisterschaft im September in Belgrad bekannt geben. Auch der Westendorfer Christopher Kraemer will bei diesem Highlight dabei sein. Denn der Ostallgäuer kann sich in Serbien das Olympiaticket für 2024 holen – doch dafür muss er sich in Dortmund wiederum die Fahrkarte nach Serbien sichern.

Hauptsache Kontrahent Kinsinger hinter sich lassen

Die Voraussetzungen könnten für den Bundesligaringer des SV Wacker Burghausen nicht besser sein. Im 15-Mann starken Teilnehmerfeld hat Kraemer nur ein primäres Ziel: Er will besser sein als seine DRB-Konkurrenten Etienne Kinsinger und Georgios Scarpello. Besonders Kinsinger – Olympiateilnehmer von 2021 aus dem Saarland – verlor in diesem Jahr zwei wichtige Duelle gegen Kraemer: Das Finale bei der deutschen Einzelmeisterschaft und bei den Polen Open in Warschau.

Kraemer ist optimistisch

Sollte der Ostallgäuer auch ein weiteres Duell gegen ihn gewinnen oder am Ende besser platziert sein, dürfte Griechisch-römisch-Bundestrainer Michael Carl am Westendorfer nicht mehr vorbeikommen. „Ich will unbedingt zur WM. Ich glaube schon, dass die Vorteile bei mir liegen“, zeigt sich der 27-Jährige optimistisch, wenngleich auch er weiß, dass die Konkurrenz im Limit bis 60 Kilo sehr stark sein wird.

Die Konkurrenz ist gewaltig

Mit Kenichiro Fumita tritt sogar der WM-Dritte von 2022 in NRW an. Der amtierende Europameister aus der Türkei, Adem Uzun, steht ebenso auf der Matte wie der Litauer Justas Petravicius, der in der Bundesliga für den SC Siegfried Kleinostheim ringt. Kraemer muss sich mächtig strecken, um am Ende eine gute Platzierung zu erreichen. „Ich fühle mich sehr fit. Von daher trete ich natürlich an, um das Maximale aus mir herauszuholen. Ich will am Ende ganz oben stehen“, sagt Kraemer. Die vergangenen Ergebnisse haben ihm nicht nur jede Menge Selbstvertrauen gegeben.

Lehrgang mit Spaß

Kraemer wird daher mit breiter Brust auf die Matte schreiten, um das große Ziel, die WM-Teilnahme, zu schaffen. Direkt im Anschluss an den Großen Preis steht noch ein internationaler Lehrgang in der Sportschule Hennef auf dem Programm. Dort kommen die Besten zusammen, um hart zu trainieren – aber auch um Spaß auf der Matte zu haben.