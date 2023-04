Von Fake News bis Gletscherforschung: Diese Vorträge bietet das S-Forum Zukunft in Kaufbeuren

Die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren startet wieder in ihre Vortragsreihe S-Forum Zukunft. Den Auftakt macht Nachrichtensprecher Thorsten Schröder.

06.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nachrichtensprecher Thorsten Schröder, Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer und der Informatiker, Raumfahrtspezialist und Digitalisierungsexperte Christoph Holz sind zu Gast bei der Sparkasse Kaufbeuren. Drei Vorträge gibt es im April und Mai wieder unter dem Titel „S-Forum Zukunft“. Den Auftakt macht am Montag, 17. April, Nachrichtensprecher und Journalist Schröder mit dem Vortrag „Fake News“. Der Begriff steht für manipulierte Nachrichten. Schröder definiert, was Fake News sind und wie sie durch das Internet zu einem problematischen Phänomen wurden.

Der Informatiker, Raumfahrtspezialist und Digitalisierungsexperte Christoph Holz beleuchtet die Auswirkungen der digitalen Technik. Bild: Robert Staudinger

Als zweiten Referenten erwartet die Sparkasse am Montag, 15. Mai, den Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer. In seinem Vortrag „Hochgebirge, Eis und Schnee – Einblicke in die Arbeit eines Gletscherforschers“ verdeutlicht er den Zusammenhang zwischen Klima und Gletscherentwicklung und die Konsequenzen für Umwelt und Gesellschaft. Gleichzeitig zeigt er aber auch intensive Eindrücke der Arbeit der Gletscherforschung aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Zum

Auch Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer ist zu Gast beim S-Forum Zukunft der Kaufbeurer Sparkasse. Bild: Thorsten Samesch

Abschluss, am Dienstag, 23. Mai, heißt es dann „Was können wir von Winnetou über das Homeoffice lernen? Und weitere Gedankenexperimente zu einer besseren Zukunft“. Der Informatiker, Raumfahrtspezialist und Digitalisierungsexperte Christoph Holz beleuchtet die Auswirkungen der digitalen Technik. Für Kundinnen und Kunden der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren sind alle Veranstaltungen kostenfrei. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Die Veranstaltungen finden in der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, Ludwigstraße 26, statt. Es besteht begrenztes Platzangebot. Anmeldung im Internet unter www.sparkasse-kaufbeuren.de/s-forum