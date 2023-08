Von großen Umbrüchen und großer Konstanz - die A-Klasse 5 ist wieder Derbyliga

Die A-Klasse Allgäu 5 startet in eine neue Saison. Während die Absteiger mit Konstanz punkten, gibt es andernorts große Umbrüche. In Hirschzell wird von einem „fast kompletten Neuanfang“ gesprochen.

03.08.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Ein riesiger Umbruch fand den Sommer über beim ASV Hirschzell statt. Der hatte vergangene Saison eigentlich mit einem Aufstieg in die Kreisklasse geliebäugelt, diesen dann aber nicht geschafft und tritt somit erneut in der A-Klasse an.

Aderlass in Hirschzell

Zahlreiche jüngere Spieler haben sich höherklassigen Vereinen angeschlossen, etwa Kevin Lang dem TSV Oberbeuren, Dominik Kaden dem BSK Neugablonz oder Fabio Mormina und Philipp Venus dem SV Stöttwang. Man habe ihnen keine Steine in den Weg gelegt, sagt Rene Bienwald. Er war bis Ende Juli verantwortlicher Abteilungsleiter, hat diesen Posten zum 31. Juli aber freigemacht und nennt private Gründe für die Entscheidung. Ein Nachfolger soll zeitnah präsentiert werden. Auch Trainer Robert Reichert ist nicht mehr beim ASV, das Amt des Übungsleiters übernimmt fortan der ehemalige Spieler Michael Prestele (24), der seit 2016 für den ASV kickt. Er wird auch auf rund eine halb voll älterer Spieler verzichten müssen, die aufgehört haben. „Wir sprechen also fast von einem kompletten Neuanfang“, erklärte der scheidende Abteilungsleiter. Neuzugänge in die Erste Mannschaft gebe es vor allem aus der eigenen Jugend.

Absteiger sind Favoriten

Der neue ASV wird sich in der A-Klasse 5 behaupten müssen, in der die beiden Absteiger aus der Kreisklasse, Lengenwang und Ruderatshofen/Aitrang als klare Favoriten um den Titel angesehen werden. „Die Teams sind großteils unverändert“, erklärt Bienwald. Das gilt übrigens auch für die SpVgg Rieden, die aus der B-Klasse aufgestiegen ist. Bienwald sieht sie aber nicht in akuter Abstiegsgefahr. „Ich weiß, dass das Team unglaublich Bock auf diese Liga hat“, sagt Bienwald über die Riedener und prophezeit einen Platz im „soliden Mittelfeld“ der Tabelle.

Rieden will den Klassenerhalt schnell

Das würde Karl-Heinz Schuster, Riedens Fußball-Abteilungsleiter, gefallen. Er sagt, Ziel sei in der kommenden Saison, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. „In jedem Spiel müssen wir alles geben, um Punkte zu erlangen, aber dem Gegner soll es genau so gehen, wenn er gegen uns spielt.“ Etwas weiter oben ansiedeln soll sich, geht es nach Bienwald, Hirschzell: Genauer im oberen Tabellendrittel. „Mittelfristig ist weiterhin der Aufstieg das Ziel in Hirschzell, in dieser Saison ist es aber nicht unsere Zielsetzung.“ Nicht festlegen wollte sich Bienwald zudem in Sachen Abstiegskampf. Kann Oberostendorf diesem entgehen? Wie wird sich Aufsteiger Türk Marktoberdorf zurechtfinden? Und wie wird die Saison beim TV Irsee verlaufen, der zuletzt zwölfter wurden? Die ersten drei bis vier Wochen würden erste Erkenntnisse bringen, meinte Bienwald.

Schlingen hat starke Konkurrenz

In die neue Saison startet am Wochenende übrigens auch der SV Schlingen, der in der A-Klasse 2 antritt – erstes Spiel am Wochenende bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen II. Vergangene Saison wurde Schlingen fünfter. Zu den Favoriten in der Klasse zählen die drei Absteiger Dirlewang, Mittelneufnach und Bedernau. Die Reserve von Amberg/Wiedergeltingen tritt indes in der A-Klasse 3 an, eine Liga mit zehn Reserveteams und den ersten Mannschaften aus Ollarzried und Ebersbach.