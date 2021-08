Die 17-jährige Hanna Vogel aus Irsee geht für ein Jahr in die USA - mal die "deutsche Brille" loswerden. Derweil empfängt auch ihre Familie eine Gastschülerin.

10.08.2021 | Stand: 18:15 Uhr

„Ich freue mich auf das komplette Jahr, wirklich“, antwortet Hanna Vogel ohne Umschweife und mit strahlenden Augen auf die Frage, worauf sie sich bezüglich ihres Schüleraustauschs am meisten freut. Zwölf Monate geht sie über die Organisation „Youth For Understanding“ (YfU) nach Telluride, Colorado, in ein kleines 2000-Seelen-Bergdorf in 2500 Metern Höhe.