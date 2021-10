Von Klima bis Leadership: Mit diesen Themen beendet das "S-Forum Zukunft" die Corona-Pause

In ihrem „S-Forum Zukunft“ bietet die Sparkasse Kaufbeuren wieder eine Reihe von Vorträgen zu Zukunftsthemen an.

17.10.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Die Veranstaltungsreihe „S-Forum Zukunft“ der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren nimmt nach einer coronabedingten Pause unter dem Motto „Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet“ wieder Fahrt auf.

Am Montag, 25. Oktober, findet unter dem Titel „Leadership und Diversity Management im Fußball“ ein Präsenzvortrag plus Livestream mit der Sport-Moderatorin Jessica Libbertz statt. Sie will dabei Wege zum Erfolg aufzeigen, Führungsstile und die Herausforderungen für Unternehmen, Vereine und Teams analysieren.

Am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr spricht der Unternehmer Amir Roughani unter dem Titel „Green Disruption. Die grüne Revolution ist nicht mehr aufzuhalten“ über die Mobilitäts- und Energiewende und was hilft, die sich verändernde Welt besser zu verstehen.

Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, Direktorin des Lehrstuhls für Umweltmedizin an der Universität Augsburg, ist am Donnerstag, 28. Oktober, um 19 Uhr zu Gast. In ihrem Vortrag „Der Klimawandel. Gefahren und Adaptionsstrategien für eine nachhaltige Gesundheitsförderung“ geht sie auf die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels ein. Alle Veranstaltungen finden in der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren (Ludwigstraße 26) in Kaufbeuren statt.

Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Hier geht es zur Reservierung

