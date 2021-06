Von der Gemeinschaft in Mauerstetten waren Andrea Hecker und Patrick Franz gleich begeistert und wollten Ideen einbrigen. Jetzt blicken sie enttäuscht zurück.

Es war ihr erstes Weihnachten in Mauerstetten. Andrea Hecker und Patrick Franz kamen gerade aus Hessen zurück, von den Feiertagen bei der Familie. Verwundert beobachteten sie den Trubel auf der kleinen Dorfstraße. „Da waren total viele Menschen draußen unterwegs, sie waren so umtriebig. Ich habe zu Patrick gesagt: Was ist da los?“ Kurze Zeit später klingelte es, junge Leute standen vor der Tür. Fragten, ob sie reinkommen dürfen, um den Christbaum zu loben.