Von wegen grüner Rasen - Dürre bringt Kunstrasenplätze ins Gespräch

Angesichts der Dürreperioden kommen für die Fußballvereine die eher ungeliebten Kunstrasenplätze in die Diskussion. Zumal das Zeitfenster zur Nutzung der Naturplätze kleiner wird.

08.07.2023 | Stand: 19:24 Uhr

Blickt man derzeit auf die Sportplätze in der Umgebung, so ist von dem berühmten grünen Rasen, der stets als Markenzeichen für den Fußballsport gilt, nicht mehr viel zu sehen. Die seit Wochen anhaltende Trockenheit, verbunden mit dem Wind, haben dafür gesorgt, dass die Spielfelder komplett ausgetrocknet und mit braunen Stellen übersät sind.

„Da wird auch ein Gewitterregen nicht viel helfen, um diese Schäden wieder zu regulieren. Hier ist eine dauerhafte Bewässerung notwendig, um den Plätzen wieder den notwendigen Nährboden zu geben“, sagt Armin Miller vom Platzwart-Team des SVO Germaringen. Doch in Trockenzeiten, in denen nun auch über unnötigen Wasserverbrauch gesprochen wird, steht eine Bewässerung der Sportplätze sicher im Gegensatz zu den Sparmaßnahmen. Und die Klimaveränderung lässt sich nicht aufhalten – so werden sich solche Szenarien sicher immer wiederholen. Deshalb werden die Gedankengänge zu Kunstrasenplätzen wieder neuen Nährboden bekommen.

Wohl demjenigen, der so ein Spielfeld sein Eigen nennen darf. Zwar hat sich die Anzahl, wie auch die Qualität und Beschaffenheit solcher Plätze in den vergangenen Jahren stetig gesteigert, doch steht auf der anderen Seite ein sehr hohes Investitionsvolumen. „Es ist ja nicht nur der Platz und die Untergrundvorbereitung, dazu kommen noch Kosten für ausreichende Beleuchtung, Bewässerung und auch die Einzäunung. Je nach Bauweise und Qualität spricht man dabei schnell von einer geschätzten Summe von rund einer Million Euro“, sagt Wendelin Burkhardt, selbstständiger Architekt und Ressortleiter beim SVO Germaringen.

Dazu kommen oftmals noch zu klärende Eigentumsverhältnisse, auch die Kosten für Unterhalt und Maschinentechnik sind nicht zu unterschätzen, denn bei optimaler Auslastung ist die Nutzung in den Wintermonaten oft eine willkommene Einnahmequelle zu den Anschaffungskosten. Und betrachtet man die Jahreszeiten, in den man das natürliche Grün in seinem optimalen Zustand nutzen kann, so werden die Monate immer weniger.

Trainer und Aktive beim SVO sind bei einem dauerhaften Spiel- und Trainingsbetrieb auf Kunstrasen geteilter Meinung: „Für uns Trainer wäre es sicher von Vorteil, denn so ein Platz erhöht die Trainingsqualität speziell in der kalten Jahreszeit mit schlechten Platzverhältnissen. Jedoch muss man sich auch an eine andere Art von Fußball gewöhnen“, sagt Johannes Martin, der sich selbst zu den Fußballromantikern auf einem grünen Naturrasen zählt. Dagegen meint SVO-Spieler Simon Hagg: „Bei unseren aktuellen Platzverhältnissen kommt das Thema natürlich immer wieder auf – auch weil die Verletzungsgefahr aktuell höher ist. Die neuen Kunstrasenplätze unterscheiden sich nicht mehr viel von einem herkömmlichen Rasenplatz und das wird wohl auch die Zukunft sein.“