Vor dem Unwetter kommt Eishockey - Jahresversammlung beim ESV Kaufbeuren

ESV Kaufbeuren bilanziert „Wahnsinnsjahr“ bei seiner Versammlung. Sabajdin Faniq ersetzt Alex Uhrle im Vorstand. Spielplan für die DEL2-Mannschaft Ende Juli.

12.07.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Bevor das große Unwetter am Dienstagabend hereinbrach, war es drückend heiß und schwül: „Bei dem Wetter macht man vieles, aber nicht über Eishockey reden“, meinte der Sportliche Leiter des Eissportvereins Kaufbeuren, Jogi Koch, bei der Jahresversammlung des Clubs. Aber genau das passierte dann bei der Veranstaltung im Sonnenhof in Mauerstetten. Schließlich liege hinter dem Verein ein „Wahnsinnsjahr“, erklärte Vereinsvorsitzender Thomas Petrich, „Man musste die Tabelle nicht auf den Kopf stellen, um den ESVK oben zu sehen.“

ESVK sei "Aushängeschild" in ganz Deutschland

Das galt einerseits für die Erste Mannschaft, die Dritter in der regulären Saison der DEL2 geworden war – „wer hätte gedacht, dass wir solange um den zweiten Platz mitspielen“, sagte Petrich – ehe sie in den Playoffs scheiterte. „Der ESVK ist das Aushängeschild der Stadt in ganz Deutschland“, sagte deshalb Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler in Vertretung des OB.

U20 sorgt für Spannung in den Playoffs der DNL

Zumal auch die U20 in der DNL bis ins Halbfinale vorgestoßen war und dort dem späteren Meister erst im fünften Spiel unterlag. „Ich habe alle zehn Playoff-Spiele angeschaut – das war mega. Und ich bin 20 Jahre älter geworden“, lobte Finanzvorstand Karlheinz Peukert lachend. Obendrein erreichte die U13 den dritten Platz in Bayern, wofür sie vom Verband ausgezeichnet wurde – und von Peukert ebenfalls gelobt: „Das ist unsere Zukunft.“ Auch die übrigen acht Jugendteams des ESVK tummelten sich in oberen Tabellenbereichen: „Alle Mannschaften spielen in den jeweils höchsten Ligen“, betonte Jugendleiter Helmut Speckamp. Das sei auch dem geschuldet, dass Trainer und Betreuer eine „eingeschworene Gemeinschaft“ bildeten, meinte Koch. „Und sie machen einen Riesenjob. Denn gutes Eishockey fängt im Jugendbereich an“, sagte der Sportleiter.

Dritter Platz in Bayern: die U13 des ESVK mit Mannschaftsleiterin Jutta Angerer (links) und Trainer Wolfgang Zabel (6. von links). Bild: Thomas Schreiber

Lukas Slavetinsky als neuen Trainer vorgestellt

Deshalb sei auch Lukas Slavetinsky neu hinzugekommen: Seine Eltern waren 1985 aus Tschechien nach Deutschland geflohen. In Sonthofen fing er dann mit Eishockey an, wurde in Kaufbeuren ausgebildet und stand vergangene Saison noch für den EV Füssen auf dem Eis. Slavetinsky sieht den Job als Jugendtrainer als „super Chance. Außerdem will ich dem Verein etwas zurückgeben, in dem ich ausgebildet wurde“.

Neu im ESVK-Trainerteam: Lukas Slavetinsky.. Bild: Markus Henseleit

Sabajdin Faniq rückt nach

Eine andere Personalie gab es im Vorstand: Bei den Neuwahlen wurden alle Mitglieder wiedergewählt – lediglich Sabajdin Faniq ist neuer Beisitzer. Der 44-jährige Segmentleiter eines Industrieunternehmens ersetzt Alex Uhrle: Der hat nun zwei kleine Kinder und sich beruflich verändert. „Ich werde es vermissen“, sagte Uhrle dennoch zu seiner Arbeit im Vorstand. Der Verein machte 2022 ein Minus von 35.000 Euro. Dennoch seien Schulden getilgt worden, betonte Finanzvorstand Peukert. Für nächstes Jahr erwartet er wieder einen Überschuss.

Mitgliedsbeitrag steigt 60 Cent pro Monat

Auch, weil die Mitgliedsbeiträge um sieben Euro pro Jahr erhöht werden – denn das beschloss die Versammlung bei zwei Gegenstimmen. Kritik daran war eher marginal, schließlich handele es sich nach sechs Jahren um 60 Cent pro Monat, erklärte Peukert. Im Verein läuft ansonsten die Saisonvorbereitung. Die Teams sind im Sommertraining – wenngleich das Eis wegen des Perspektiv-Camps der DEL2 bald aufbereitet wird.

Ende des Monats soll noch der Spielplan für die neue Saison herauskommen, berichtete Geschäftsstellenleiterin Birgit Hampl – auch wenn die Situation der Bayreuth Tigers, denen die Lizenz entzogen wurde, noch rechtlich geklärt werde.

