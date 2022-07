In Kaufbeuren ist die erste Fahrradstraße eröffnet worden. Was im Hochstadtweg nun erlaubt und was verboten ist.

29.07.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Kaufbeuren sind der Wertach- und der Hochstadtweg eine wichtige Verbindung zwischen den Hauptverkehrsachsen Augsburger und Neugablonzer Straße. Deshalb hatte der Stadtrat jüngst beschlossen, dort eine Fahrradstraße auszuweisen, die nun freigegeben wurde.

