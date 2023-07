Vorschläge für Sportler-Denkmal in Kaufbeuren gesucht

Die Pläne für ein Denkmal für Spitzensportler in Kaufbeuren werden konkreter. Nun sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

14.07.2023 | Stand: 14:01 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren ist eine Stadt des Breiten- und Spitzensports. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler haben an Weltmeisterschaften und/oder Olympischen Spielen teilgenommen und den Namen unserer Stadt damit positiv in die Welt getragen.Deshalb hat der Stadtrat die Stadtverwaltung mit der Errichtung eines Denkmals zu Ehren von Kaufbeurer Spitzensportlerinnen und -sportlern beauftragt. Nun ruft das Rathaus dazu auf, Kandidaten dafür zu nennen.

Auf einer künstlerisch gestalteten Fläche sollen die Namen sämtlicher Sportlerinnen und Sportler benannt werden, die aus Kaufbeuren stammen oder in einem Kaufbeurer oder auswärtigen Sportverein aktiv sind und waren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Idealerweise sollen alle Frauen, Männer und Jugendliche, die während ihrer sportlichen Laufbahn an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder an sonstigen Meisterschaften wie Ironman und Special Olympics teilgenommen haben, verewigt werden.

Sportler-Denkmal: Auch Vereine sollen sich melden

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Gestaltung des Denkmals. Für die Stadtverwaltung sei es wichtig, einen Überblick über die Zahl der in Frage kommenden Personen und Sportarten zu erhalten, wie es in der Mitteilung heißt. Die Kaufbeurer Vereine wurden deshalb bereits gebeten, potenzielle Sportlerinnen und Sportler ihres Vereins zu melden.

Um auch diejenigen Sportlerinnen und Sportler aus Kaufbeuren zu erfassen, auf die alle genannten Kriterien zutreffen, die aber nicht für einen Kaufbeurer Verein an den Start gegangen sind, hofft das Rathaus auf die Mithilfe der Bevölkerung. Dafür sei ein digitales Formular erstellt worden, das über die Homepage der Stadt Kaufbeuren verlinkt ist, um diese Sportlerinnen und Sportler zu melden. Das Formular ist bis 31.August 2023 verfügbar und erreichbar unter www.kaufbeuren.de/denkmal.

Vorschläge: Diese Informationen sind wichtig

Meldungen können auch per E-Mail an schul-sportamt@kaufbeuren.de gesendet werden. Angegeben werden sollten Name und Vorname der Sportlerin oder des Sportlers, Geburtsdatum, letzte bekannte Adresse, gegebenenfalls auswärtiger Verein, Sportart, (alle) Wettbewerb/e, (alle) Teilnahmejahr, Platzierung sowie eine Telefonnummer für mögliche Rückfragen.