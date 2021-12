Vorstand wehrt sich gegen Kritik

Der angebliche Umgang des Tieheims Beckstetten mit Fundkatzen bewegt Gemüter. Doch die Einrichtung nimmt weiterhin Katzen auf.

16.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Es gibt Kritik am Tierheim in Beckstetten. Dabei geht um den Umgang mit Katzen. Der Vorstand des Trägervereins reagiert nun mit einer Stellungnahme und weist die Vorwürfe zurück.

Dass zuletzt öffentlich behauptet wurde, das Tierheim in Beckstetten würde es ablehnen, Katzen zu helfen, wollen die Verantwortlichen dort nicht stehen lassen. „Grundsätzlich werden bei uns alle Katzen aufgenommen, die als Fundkatzen zu uns gebracht werden, auch am Wochenende“, teilte der Vorstand am Mittwoch mit. Ausnahmen gebe es allerdings, etwa „wenn die vom Veterinäramt vorgegebene Anzahl der Katzen, die wir aufnehmen dürfen, überschritten“ werde oder die Quarantänestation des Tierheimes voll ist.

Impfstatus führt zu Aufnahmestopp

„Dies liegt vor allem daran, dass wir von Fund- und Beschlagnahmekatzen den Impfstatus nicht kennen und diese deshalb in Quarantäne müssen“, erläutert der Vorstand um Klaus-Dieter Kittel, Ute Kittel, Eva Appelt und Karin Donath. „Das führt dann leider öfters zu einem Aufnahmestopp – vor allem, wenn noch die Katzenseuche dazu kommt.“ Um trotzdem zu helfen, würden Beschäftigte des Tierheimes regelmäßig Katzen, vor allem Kitten, zur Pflege mit nach Hause nehmen. Dort würden die Tiere rund um die Uhr versorgt und aufgepäppelt – ohne Bezahlung, wie die Verantwortlichen betonen.

Rund 80 Katzen in Beckstetten

„Aktuell sind es rund 80 Katzen – inklusiv der Pflegeplätze – die wir versorgen“, berichten die Tierheim-Verantwortlichen. „Dazu kommen noch unsere anderen Tiere – Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel.“

Wenn möglich, hole man in Notfällen auch Katzen ab. Das sei aber nur möglich, wenn auch Personal und ein Dienstfahrzeug verfügbar sind. Aus versicherungsrechtlichen Gründen dürfe man nicht einfach im Privatwagen losfahren, wie es vielleicht in ehrenamtlich tätigen Vereinen möglich sei. „Generell ist der Weg einer verletzten Katze vom Finder zum Tierarzt in jedem Fall schneller als der Weg über das Tierheim und von dort zum Tierarzt“, betonen die Verantwortlichen.

Haltlose Behauptung

Die Behauptung einer Kritikerin, dass Tierheim verlange Geld, wenn eine Fundkatze gebracht wird, das werde dann als Spende deklariert, sei „völlig aus der Luft gegriffen“, teilt der Vorstand mit. „Wir verlangen kein Geld für Fundtiere. Kosten entstehen lediglich für den Halter bei der Abholung, da wir die Tiere hier versorgen müssen.“ Das Team und Tierheimleiter Axel Nees könne immer Hilfe gebrauchen, heißt es weiter. „Wir laden unsere Kritiker gerne ein, uns vor Ort zu unterstützen und sich dabei ein Bild von unserer Arbeit zu machen“, schreiben die Tierheim-Verantwortlichen.

Und sie betonen weiter: „Wir waren und sind immer bereit, mit den umliegenden Katzenschutzvereinen zusammenzuarbeiten – zum Wohle der Tiere miteinander – nicht gegeneinander.“

Aber die Einrichtung hat derzeit auch mit der Pandemie zu kämpfen.