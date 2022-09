Vortrag in Pforzen: „Wer bestimmt, was Inklusion ist?“

Der bekannte Blogger Raúl Krauthausen kämpft für Barrierefreiheit. Jetzt kommt er ins Ostallgäu und gibt Einblick in sein Leben als Mensch mit Behinderung.

„Kein Mensch kann etwas für seine Behinderung, aber eine Gesellschaft kann behindern. Oder auch nicht.“ Der Inklusions-Aktivist und Blogger Raúl Krauthausen nimmt kein Blatt vor den Mund.

Kampf gegen viele Barrieren

Ernst, aber auch mit Humor und spitzer Zunge kämpft er gegen viele Barrieren und erzählt am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr in der Veranstaltungshalle auf der Flohwiese in Pforzen von seinen Erkenntnisse als Mensch mit einer Behinderung.

Nachdem die Veranstaltung zuletzt aufgrund eines Unfalls der Berliner Aktivisten verschoben werden musste, kommt er nun auf Einladung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren nach Pforzen.

Krauthausen ist seit 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt aktiv

Als Gründer der „Sozialhelden“, einem Netzwerk, das Menschen für gesellschaftliche Probleme sensibilisieren und zum Umdenken bewegen will, arbeitet Krauthausen seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. Er twittert, bloggt und postet über die Dinge, die ihn bewegen.

Bekannt wurde er vor allem durch die von ihm erfundene „Wheelmap“, eine weltweite digitale Landkarte barrierefreier Plätze, die von Usern erstellt wird, sowie durch sein „Undercover-Heimexperiment“ und den Protest gegen das Bundesteilhabegesetz.

Der 41-jährige Berliner ist selbst im Rollstuhl unterwegs. Für die Themen, die ihn interessieren und für die er sich engagiert, sei seine persönliche Behinderung aber nicht relevant: „Es ist egal, ob ich Glasknochen habe, Muskelschwund oder eine Querschnittslähmung. Uns alle vereint, dass wir oft mit den gleichen Barrieren der Umwelt zu kämpfen haben. Treppen, Stufen und fehlende Inklusion.“

Warum es so wichtig ist, für die Rechte behinderter Menschen in der Gesellschaft zu kämpfen

Mit seinem Vortrag „Wer bestimmt, was Inklusion ist?“ will Krauthausen sein Publikum dafür sensibilisieren, für die Rechte behinderter Menschen in der Gesellschaft zu kämpfen. Er gibt Anstöße, wie sich Behinderungen im Alltag vermeiden lassen und demonstriert dies in der Praxis anhand zahlreicher Projekte.

„Raúl Krauthausen setzt sich schon seit vielen Jahren medienwirksam für Inklusion und die Rechte von Menschen mit einer Behinderung ein“, sagt Ralf Grath, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren. Jeder, egal ob selbst betroffen oder interessiert, könne aus Krauthausens Vortrag wichtige Denkanstöße mitnehmen.

