Vorzeigbare Bilanz - Schützen aus Aufkirch in der Bayernliga

Auch im dritten Jahr in der Bayernliga müssen sich die Luftgewehr-Schützen der FSG Römerturm Aufkirch nicht verstecken.

23.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Drei Wettkampftage in der Bayernliga sind schon abgeschossen, sechs Wettkämpfe hat die FSG Römerturm Aufkirch damit bereits absolviert. Nach aufregenden und zum Teil sehr knappen Duellen steht Aufkirchs Erste Mannschaft auf Tabellenplatz fünf – mit drei Siegen und drei Niederlagen.

Auftaktsieg und Derby-Niederlage

Zweimal mussten die Aufkircher dabei schon zuhause ran. Weil das eigene Schützenheim nicht den Anforderungen der Ligaverordnung entspricht, trägt die FSG ihre Heimkämpfe in Rieden aus. Gleich zu Beginn punktete sie gegen Großaitingen: Ramona Miller startete mit starken 395 Ringen in die Saison, auch Verena Lacher (387:380), Christoph Strobl (386:376) und Ersatz Agnes Reißner (384:377) trugen zum 4:1-Sieg bei. Im Allgäu-Derby gegen die FSG Kempten 2 reichte es dann nicht, die Ostallgäuer mussten sich mit 1:4 geschlagen geben.

Auf Platz zwei vorgekämpft

Am zweiten Wettkampftag jubelten die Aufkircher Fans dann wieder: Sowohl der Kampf gegen Pfuhl als auch gegen Oberndorf wurde mit 3:2 gewonnen. Tagesbeste der FSG waren Ramona Miller (392) und Annemarie Merz (391). Mit dieser Leistung standen die Aufkircher zu Beginn des dritten Wettkampftages auf Tabellenplatz zwei.

Schwergewichte zu stark für die FSG

Wieder zuhause, warteten aber besonders starke Gegner auf das Team. Zum Spitzenduell ging es am Vormittag gegen den Tabellenersten, die Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 3. Merz knüpfte mit 392 an ihre starke Leistung an und verbuchte einen Einzelpunkt für sich – alle anderen mussten sich geschlagen geben. Trotz einer erheblichen Leistungssteigerung am Nachmittag reichte es auch gegen Winterlust Staudheim aus dem Landkreis Donau-Ries auf Tabellenplatz drei nicht. Wieder war es Merz, die mit 392 ihr Duell gewann, sodass es am Ende 1:4 stand.

Chancen in den kommenden Auswärtsduellen

Am 3. Dezember treten die Aufkircher in Oberndorf an. Dort treffen sie mit einem Durchschnittsergebnis von 1921,50 auf den Gastgeber, der durchschnittlich 1918,17 Ringen hat. Auch gegen Pobenhausen wird es spannend. Die Oberbayern stehen nur einen Tabellenplatz hinter Aufkirch.