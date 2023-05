VR Bank Augsburg-Ostallgäu kommt gut durchs Krisenjahr - und steht vor neuen Herausforderungen

Die VR Bank Augsburg-Ostallgäu legt trotz turbulenten Geschäftsjahres gute Zahlen vor. Wie das Unternehmen auf die Serie von Geldautomatensprengungen reagiert.

18.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, eine Inflation auf Rekordhöhe und die Zinspolitik der Zentralbank sorgen für Umbrüche im Bankgeschäft. Neuerdings lauert die Bedrohung auch vor der Haustür: Eine Reihe von Geldautomatensprengungen in der Region alarmiert die Geldhäuser. Stürmische Zeiten also für die VR Bank Augsburg-Ostallgäu, die dennoch solide Zahlen präsentiert. „Unser Geschäftsmodell bewährt sich auch unter schwierigen Rahmenbedingungen“, sagte Vorstandssprecher Dr. Hermann Starnecker bei der Vorstellung der Bilanz in Kaufbeuren.

