Auch der Stromversorger VWEW-Energie erhöht jetzt massiv die Preise für Energie. Was Haushalte im Ostallgäu künftig bezahlen müssen.

30.08.2022 | Stand: 23:19 Uhr

Wie kalt der kommende Winter wird, lässt sich noch nicht absehen. Klar ist: Er wird teuer. Nicht nur für den Betrieb von Gasheizungen werden die Menschen viel tiefer in die Taschen greifen müssen, auch der Strom verteuert sich. Der kommunale Energieversorger VWEW, an dem neben der Stadt Kaufbeuren auch die Stadt Marktoberdorf und die Gemeinde Biessenhofen Anteile halten, kündigt neue Preis ab Anfang Oktober an.

