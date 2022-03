VWEW-Energie will in Kaufbeuren riesige Fotovoltaikanlage bauen

Das Kommunalunternehmen VWEW plant in Kaufbeuren eine Fotovoltaikanlage auf 5,8 Hektar. Warum sich dafür sogar Naturschützer erwärmen.

25.03.2022 | Stand: 18:44 Uhr

Das Kommunalunternehmen VWEW-Energie baut die Sonnenkraft in seinem Energie-Mix massiv aus. Bei Brandeln im Aschtal am Westrand der Stadt plant der Stromversorger eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von fünf Megawatt. „Damit möchten wir die unabhängige und klimafreundliche Stromerzeugung stärken“, sagt VWEW-Geschäftsführer Stefan Fritz. Die PV-Anlage, die vom Kaufbeurer Stadtrat noch gebilligt werden muss, soll auf einem bisher landwirtschaftlich genutzten 5,8 Hektar großen Flurstück errichtet werden und 2023 ans Netz gehen. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben 3,5 Millionen Euro in die Anlage.