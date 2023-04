Wacker geschlagen - Chris Kraemer zweiter bei den Thor Masters

Der Westendorfer Bundesligaringer Christopher Kraemer wird bei den Thor Masters zweiter – und zur Belohnung für die Ringer-Europameisterschaft in Zagreb nominiert.

02.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Thor Masters in Dänemark sind für die bayerischen Bundeskaderathleten gut verlaufen. Drei der insgesamt fünf vom Deutschen Ringer-Bund (DRB) nominierten Teilnehmer sind mit Medaillen zurückgekommen. Auch der Westendorfer Christopher Kraemer belohnte sich mit einer Silbermedaille.

Dickes Lob vom Landestrainer

Dass der Ostallgäuer in Nykøbing Falster durchstartet, damit hatte selbst Patric Nuding nicht gerechnet. „Chris hat hier einen extremen Sprung gemacht und enorm zur Elite aufgeholt. Über das gesamte Turnier hat er einen souveränen Eindruck hinterlassen“, stellt ihm der hauptamtliche Landestrainer des Bayerischen Ringer-Verbandes ein gutes Zeugnis aus. Erst im Finale musste sich Kraemer dem Ungarn Torba Erik mit 3:4-Wertungspunkten geschlagen geben, wobei aus Sicht Nudings der Allgäuer der bessere Kämpfer war. „Chris hat durch eine blöde Aktion aus dem Angriff heraus unglücklich das Duell verloren.“ Durch seinen Auftritt in Dänemark habe er aber für sich ein Zeichen setzen können, ergänzt Nuding.

Kraemer zeigt sich selbstkritisch

Und Kraemer? Der 28-jährige Griechisch-römisch-Spezialist ist etwas selbstkritischer: „Manche Dinge hätten dann doch anders laufen können. Aber alles im allem passt es schon.“ Sein verlorenes Finale im Limit bis 60 Kilo bewertet er wie folgt: „Ich hatte schon das Gefühl, dass ich stärker war. Und ja, er hat meinen Fehler eiskalt ausgenutzt.“ Weitere Medaillen holten noch die für den SV Wacker Burghausen startenden Fabian Schmitt (55 kg, Gold) und Roland Schwarz (82 kg, Silber).

Analyse bei einem Lehrgang, danach die Nominierung

Unmittelbar nach dem Turnier fand in Dänemark ein viertägiger Lehrgang statt. Die Analyse zu den Kämpfen wurde bereits gemacht. „Jetzt gilt es, daran zu arbeiten, um die Punkte zu verbessern.“ Eine erfreuliche Nachricht gab es am Rande der Maßnahme noch für Bundesligaringer Kraemer obendrauf: Für die anstehende Europameisterschaft, die Mitte April in Zagreb (Kroatien) stattfindet, haben der DRB und Bundestrainer Michael Carl auch Christopher Kraemer nominiert. Auch der Westendorfer U23-Europameister Niklas Stechele tritt dort an. Kraemer wird im olympischen Limit bis 60 Kilo auf die Matte gehen.