Waldfriedhof Kaufbeuren: Aussegnungshalle wird für 1,4 Millionen Euro umgebaut

Das Zentralgebäude auf dem Kaufbeurer Waldfriedhof soll teilsaniert und ein kleiner Verabschiedungsraum eingebaut werden. Wann die Bauarbeiten starten sollen.

12.12.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Für knapp 1,4 Millionen Euro soll ein Teil des Zentralgebäudes auf dem Waldfriedhof in Kaufbeuren saniert und ein kleiner Verabschiedungsraum eingebaut werden. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats beschlossen – und als Empfehlung an den Stadtrat gegeben. Wie Christian Mandl, Abteilungsleiter Hochbau, in der Sitzung erläuterte, ist der Baubeginn für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Die Arbeiten sollen in mehreren Bauabschnitten im laufenden Betrieb bis etwa Mitte 2024 erfolgen.

