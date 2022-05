Wallfahrer pilgern zur Heiligen Crescentia nach Kaufbeuren

Rund 200 Wallfahrer haben sich betend und singend aus zahlreichen Umlandgemeinden zu Fuß auf den Weg zur Heiligen Crescentia begeben.

04.05.2022 | Stand: 15:03 Uhr

Bis zu 20 Kilometer gepilgert

Die Teilnehmer nahmen dabei betend und singend einen Fußweg von bis zu 20 Kilometer auf sich und feierten gemeinsam mit Stadtpfarrer Bernhard Waltner Gottesdienst im Innenhof des Crescentiaklosters. Dieser wurde musikalisch umrahmt vom Chor „Un poquito cantas“ aus Jengen.

Die traditionelle Crescentia-Wallfahrt führte aus allen Teilen des Dekanats durch die bunte Frühlinslandschaft nach Kaufbeuren und lud zum Mitpilgern ein. Bild: Marlene Dopfer

Verbundenheit mit der Heiligen Crescentia erneuern

Den Sternpilgertag gibt es schon seit mehr als vier Jahrzehnten und er ist für viele Menschen ein wichtiger Termin im Jahreskreis, der die Verbundenheit mit der Heiligen Crescentia erneuert. Stadtpfarrer Waltner führte in seiner Predigt aus, dass Gott immer wieder Lichtpunkte auf die Bilder unseres Lebens setze, sowohl auf die schweren, von denen es in diesen Tagen so viele gibt, als auch auf die schönen und guten.