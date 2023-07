"Durch dick und dünn" - Waltraud Kowalski feiert ihren 100. Geburtstag

100 Jahre alt geworden ist Waltraud Kowalski. Diesen besonderen Tag feiert sie im Kreis der Familie. Warum ihr der Zusammenhalt so wichtig ist.

Von Petra Wiesmayer

20.07.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Am 6. Juli 1923, als die Hyperinflation die Weimarer Republik im Würgegriff hielt, lieferte die Reichsdruckerei in Berlin die ersten 500.000-Mark-Scheine an die Reichsbank – und in Hagen (Nordrhein-Westfalen) wurde Waltraud Kowalski als erste von zwei Töchtern der Familie geboren.

