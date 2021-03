Wann die Kaufbeurer Kulturmacher wieder loslegen wollen

Den Anfang machen Museen und Galerien. Podium-Chef Peter Brosche aus Kaufbeuren sieht die ersten Öffnungen aber nur als „Eine Kerze am Ende des Tunnels“.

Mit Freude, Hoffnung, aber auch Kritik haben Kulturmacher in Kaufbeuren die Lockerungen der Corona-Bestimmungen in ihrem Bereich aufgenommen. Die ersten, die vom allmählichen Ende der Kultur-Zwangspause profitieren, sind die Museen und Galerien, von denen einige schon im Verlauf der kommenden Woche öffnen wollen.

„Endlich!“, kommentiert Susanne Sagner die Lockerung des Kultur-Lockdowns. Denn die von ihr kuratierte Sonderausstellung „Wunschkonzert“ im Kaufbeurer Stadtmuseum wartet schon seit Mitte November auf leibhaftige Besucher. Die können nun die Schau mit vielen besonderen Objekten, die sonst im Museumsdepot verwahrt sind, sowie die Dauerausstellung ab Dienstag, 9. März, 10 Uhr besichtigen. Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in der Stadt Kaufbeuren weiterhin unter 50 liegt. Dann ist ein Museumsrundgang ohne Voranmeldung möglich. Allerdings ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, und die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Führungen oder Veranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt. „Dann hoffen wir mal, dass nicht wieder was dazwischen kommt“, meint Sagner.

Neugablonzer Isergebirgs-Museum: Doppelter Neustart

Freude herrscht auch bei Ute Hultsch, der Leiterin des Neugablonzer Isergebirgs-Museums, über die Öffnungsperspektive für ihr Haus. Denn seit Herbst sind die letzten Bauarbeiten am und im Museum im Komplex des Gablonzer Hauses beendet. Die Öffentlichkeit konnte sich aber bislang noch kein Bild von der nun vollendenten Einrichtung machen. Am Mittwoch, 10. März, gehen aber wieder die Türen auf. Neue Öffnungszeiten sind mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zum doppelten Neustart wartet das Isergebirgs-Museum auch gleich mit einer Sonderausstellung auf. Unter dem Titel „Porträts aus Böhmen und Mähren“ sind Schwarzweiß-Fotografien von Petra Flath zu sehen. Sie hat Persönlichkeiten aus Deutschland, Österreich und Tschechien porträtiert, die alle in Böhmen und Mähren aufgewachsen sind und die deutsch-tschechischen Beziehungen in den vergangenen 20 Jahre mitgestaltet haben. Unter ihnen Peter Härtling, Hellmuth Karasek, Peter Kurzeck, Markus Lüpertz, Max Mannheimer, Haro Senft, Ivan Steiger, Horst Teltschik und Barbara von Coudenhove-Kalergi. Sobald es die Corona-Bestimmungen zulassen, wird laut Hultsch auch die Feierstunde zur Fertigstellung des Museumsgebäudes nachgeholt.

Kaufbeurer Podium: Gewisser Vorlauf notwendig

Bis voraussichtlich Ende kommender Woche herrscht im Kaufbeurer Podium noch Lockdown. Die mehrfach verschobene Ausstellung mit Gemälden von Andrea R. Walla in der Podium-Galerie soll ab Donnerstag, 11., oder Freitag, 12. März, zugänglich sein. Der Kulturverein hatte den Lockdown für Sanierungsarbeiten am Gebäude genutzt. Diese müssten nun erst abgeschlossen werden, bevor die Walla-Werke gezeigt werden können, berichtet Podium-Chef Peter Brosche. Er bewertet die jüngsten Lockerungs-Beschlüsse als „eine Kerze am Ende des Tunnels“. Ob dann Ende März auch wieder der Veranstaltungsbetrieb im Podium startet, sei nicht nur eine Frage der Inzidenz-Zahlen, sondern auch der Organisation. „Was die Politik nicht sieht, ist, dass wir dafür einen gewissen Vorlauf brauchen“, kritisiert Brosche. Für den 25. März etwa hat der Kulturverein einen Auftritt des Satirikers Ole Lehmann geplant. „Wenn wir da erst zwei Tage vorher die Erlaubnis bekommen, dann tun wir uns sehr schwer, noch Werbung zu machen“, erklärt der Podium-Chef.

Kunsthaus Kaufbeuren: Aufbauarbeiten laufen

Ende März wird es wohl auch, bis man sich im Kunsthaus Kaufbeuren wieder an der Kultur erfreuen kann. Nachdem die Jahresausstellung „Blickfang“ teilweise in den zweiten Lockdown gefallen ist, laufen derzeit die Aufbauarbeiten für die nächste planmäßige Schau: Unter dem Titel „Licht – Farbe – Raum“ werden Bilder von Rupprecht Geiger und Shannon Finley zu sehen sein. Sie stellt die Werke zweier abstrakter Maler in einen Dialog, die ganz unterschiedlichen Generationen angehören, deren Schaffen jedoch auf mannigfaltige Weise miteinander verbunden ist. Als erster Öffnungstag ist Samstag, 27. März, vorgesehen. Die Ausstellung soll bis 12. September dauern.

Etwas Luft, um auf die neuen Entwicklungen und eventuell auch auf eine mögliche Coronatest-Pflicht vor Kulturveranstaltungen zu reagieren, hat der Kulturring Kaufbeuren. Die erste Veranstaltung der laufenden Saison, die bei optimalem Verlauf tatsächlich über die Bühne gehen könnte, ist die Aufführung des Theaterstücks „Alles Fleisch“. Damit soll die Berliner Compagnie am Mittwoch, 14. April, ab 20 Uhr im Stadtsaal gastieren.

Kulturwerkstatt Kaufbeuren: Drei pandemiegerechte Stücke vorbereitet

Bereit für einen baldigen Re-Start ist man bei der Kulturwerkstatt Kaufbeuren. Momentan werden drei Stücke mit möglichst wenig Personal auf der Bühne inszeniert, die sich für eine pandemiegerechte Öffnung des Theaters Schauburg eignen würden. Intern Premiere feierte bereits eine szenische Collage aus drei Astrid-Lindgren-Geschichten mit dem Titel „Von Löwenherzen, Tischlerschuppen und Rumpelwichten“ für Zuschauer ab sieben Jahren. Geschrieben hat das Stück Thomas Garmatsch, auf der Bühne steht in mannigfaltigen Rollen Gabi Striegl. (Eine ausführliche Besprechung folgt.)

Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule: Planung bis zu den Osterferien

Etwas abseits der großen Öffnungsdiskussionen hat eine weitere Kaufbeurer Kultureinrichtung bereits am Montag, 1. März, ihren Betrieb wieder aufgenommen: die Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule. Dort ist unter strengen Hygienebestimmungen seither der Einzelunterricht am Instrument möglich – solange die Kaufbeurer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 bleibt. „Wir sind sehr erleichtert. Uns und den Schülern sind da etliche Steine vom Herzen gefallen“, berichtet Schulleiter Martin Klein. Während des Lockdowns habe es zwar wiederum Unterricht via Internet gegeben. Sogar die Beiträge der Spitzenschüler der Kaufbeurer Musikschule für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ seien als Videoaufzeichnungen eingereicht worden. Aber Klein lässt keinen Zweifel daran, dass der Präsenzunterricht von allen Beteiligten mehr geschätzt wird. Erfreut zeigt sich der Musikschulleiter auch darüber, dass es während des Lockdowns „nicht viele Abmeldungen“ von Schülern gegeben habe. Nun stelle sich unter anderem die Frage, ob und wie die Schüler ihr Können künftig auch wieder in der Öffentlichkeit präsentieren können. „Aber momentan planen wir erst mal bis zu den Osterferien“, sagt Klein.

