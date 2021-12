Wann die Kaufbeurer Museen zwischen den Jahren geöffnet haben

Das Stadtmuseum, das Isergebirgs-Museum und das Kunsthaus bieten auch zwischen Weihnachten und Dreikönigstag anregende Kulturerlebnisse.

24.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Wer die (freie) Zeit zwischen den Jahren für einen Museumsbesuch nutzen will, hat dazu unter anderem im Isergebirgs-Museum in Neugablonz, im Stadtmuseum und im Kunsthaus Kaufbeuren Gelegenheit dazu. Das Stadtmuseum ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, regulär von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Dies gilt auch für den Neujahrstag, Samstag, 1. Januar, und den Dreikönigstag, Donnerstag, 6. Januar. Am Heiligabend, Freitag, 24., am ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25., sowie an Silvester, Freitag, 31. Dezember, bleibt das Stadtmuseum geschlossen. Neben der Dauerausstellung kann die Sonderausstellung „Angebandelt. Ein Date mit der Schürze“ besucht werden.

Das Isergebirgs-Museum im Gablonzer Haus, in dem es auch eine interessante Krippensammlung gibt ist am Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am Sonntag, 26., Mittwoch, 29., und Donnerstags, 30. Dezember, sowie am Sonntag, 2. Januar, ist es jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist dort auch die Sonderausstellung „Verschwunden – Orte, die es nicht mehr gibt“. Diese Ausstellung erinnert an jene Orte, die von Deutschen besiedelt waren und im Zuge von Flucht und Vertreibungen am Ende des Zweiten Weltkrieges verlassen wurden.

Das Kunsthaus Kaufbeuren zeigt derzeit eine Ausstellung mit über 150 Werken von Horst Janssen, der als einer der herausragendsten und produktivsten Zeichner und Grafiker des 20. Jahrhunderts gilt. Das Kunsthaus ist an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester geschlossen, ansonsten aber dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für Besucher gilt in allen drei Häusern die 2G-plus-Regel.