Wann laufen sie denn? Drei Neuzugänge bei der SVK

Die SpVgg Kaufbeuren hat drei neue Spieler. Darunter auch den Kosovaren Besfort Rakovica vom FC Prishtina.

13.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Gleich drei neue Spieler hat Bezirksligist SpVgg Kaufbeuren Anfang dieses Jahres präsentiert. Im weiteren Verlauf der Saison sollen Lenz Bauer, Julian Sachs und Besfort Rakovica für die Wertachstädter auflaufen.

Spieler vom FC Prishtina

Insbesondere Rakovica ist dabei ein interessanter Name, stammt der 24-Jährige doch aus dem Kosovo, wo er zuletzt für den FC Prishtina 01 auflief. Mahmut Kabak, Cheftrainer der SpVgg erklärt, dass er eigentlich gar nicht auf dem Transfermarkt habe aktiv werden wollen. Dennoch befürwortete er letztlich die drei Neuzugänge. Sie würden dafür sorgen, dass sich auch die Personalsituation der in der A-Klasse spielenden Zweiten Mannschaft verbessere – die ist derzeit Dritter und will aufsteigen. „Es gab zuletzt schon mal Engpässe, wenn unsere beiden Teams zeitgleich auswärts gespielt haben“, berichtet Kabak. Genau das soll nun vermieden werden. Beiden Teams stehen fortan insgesamt knapp 40 Spieler zur Verfügung, erklärt der Cheftrainer.

Stürmer vom FC Memmingen

Besfort Rakovica war zuletzt vor allem im Futsal aktiv. Kabak beschreibt ihn als Offensiv-Akteur mit einem guten Instinkt vor dem gegnerischen Tor. Er sei flexibel direkt im Sturm, aber auch im Mittelfeld einsetzbar. Lenz Bauer, 19 Jahre alt, kommt aus dem Nachwuchs des FC Memmingen. „Er spielt hauptsächlich im Sturm“, berichtet Kabak. Weil er in Bad Wörishofen wohnt, kommt ihm nun wohl auch die räumliche Nähe zu seinem Fußballklub zugute.

Julian Sachs kehrt zurück

Julian Sachs, 24 Jahre alt, ist indes ein Rückkehrer zur SpVgg. Schon bis 2021 kickte er im Parkstadion, danach wechselte er auch aus beruflichen Gründen nach Garmisch. „Er ist defensiv flexibel einsetzbar, kann also auch außen spielen“, weiß sein neuer Trainer. Dass Sachs beidfüßig unterwegs ist, schadet da sicherlich nicht.

Mitte Februar geht es weiter

Ab Mitte Februar hat die SpVgg Kaufbeuren erste Testspiele geplant, die als Vorbereitung auf die restliche Bezirksliga-Saison dienen sollen. Die Liga nimmt ihren Betrieb dann wieder am dritten Wochenende im März auf. Für die auf Platz vier liegenden Buronstädter geht es dann zum Zehnten, dem FC Heimertingen.