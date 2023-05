Wann beginnt die Freibadsaison in Kaufbeuren?

Das Freibad im Jordan-Badepark öffnet wie geplant am Montag, 22. Mai. Beim Erlebnisbad Neugablonz gibt es dagegen noch Probleme.

18.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Das Freibad im Jordan-Badepark in Kaufbeuren startet am Montag, 22. Mai, in die neue Saison. Es gelten dann folgende Öffnungszeiten: montag bis freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr.

Die Eröffnung des Erlebnisbades in Neugablonz hängt an einem Ersatzteil

Das Freibad in Neugablonz bleibt dagegen noch geschlossen. Weil die Steuerung defekt ist, muss bis auf Weiteres auf die Lieferung eines Ersatzteils gewartet werden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erläutert. Sobald dieses eingebaut ist, kann auch in Neugablonz die Freibadsaison beginnen.