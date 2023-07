Wann wird der Bahnhof Kaufbeuren endlich barrierefrei?

Ministerpräsident Markus Söder verbreitet nach der Kabinettssitzung im Grünen Zentrum Optimismus und nennt ein konkretes Ziel.

Zwar ging es bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung im Grünen Zentrum in Kaufbeuren vor allem um den Klimaschutz. Ministerpräsident Markus Söder, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, Umweltminister Thorsten Glauber und Gesundheitsminister Klaus Holetschek referierten aber nicht nur über die Vorreiterrolle, die Bayern in diesem Bereich in Deutschland übernehme. Es gab auch ein paar Streicheleinheiten für den Sitzungsort und die Region. „Ich bin bekennender Allgäu-Fan“, sagte der Ministerpräsident und versicherte, dass Kaufbeuren dem Freistaat „lieb und teuer“ sei. So kündigte er neben der laufenden Verlagerung von Landesbehörden und der geplanten Errichtung eines Behördenzentrums und eines Campus’ für die Finanzhochschule an, dass der schon lange geforderte barrierefreie Ausbau des Kaufbeurer Bahnhofs nun „bis 2027“ umgesetzt werden soll. Der Freistaat habe sich bereit erklärt, die Hälfte der anfallenden Kosten zu übernehmen.