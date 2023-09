War "A Dream of Brahms" im Kaufbeuren wirklich ein Traum?

Ein Streichquartett und eine Jazz-Combo bringen im Kaufbeurer Stadtsaal Klassik und Moderne zusammen. Doch der Funke springt erst mit Verzögerung über.

28.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Manchmal ist es ja so: Man wacht am Morgen auf und weiß nicht so recht, was man mit den Erinnerungsfetzen, die vom nächtlichen Traum übrig geblieben sind, anfangen soll. Ein bisschen so fühlte man sich auch beim Konzert im Kaufbeurer Stadtsaal, mit dem der Kulturring seine neue Saison eröffnete: Unter dem Titel „A Dream of Brahms“ musizierten da ein Streichquartett, ein klassischer Pianist und ein Jazz-Quartett einen Abend lang munter und auf absolut professionellem und überzeugendem Niveau vor sich hin. Aber für die Klassikfreunde im gut halb gefüllten Saal war wahrscheinlich zu viel Jazz im Spiel - und umgekehrt. Und so waren viele Zuhörerinnen und Zuhörer spürbar ratlos auf der Suche nach dem versprochenen „Traum“, applaudierten lange höflich bis freundlich. Um es vorwegzunehmen: Der „Traum“ in Form einer gelungenen, gleichermaßen Herz und Hirn ansprechenden, den Zuhörer suggestiv und wohlig einhüllenden Mélange aus Brahms'schen Highlights, die (fast) jeder kennt, und souverän gespieltem Jazz-Vokabular, nahm im Laufe das Abends dann doch noch konkretere Formen an. Begeisterte Ovationen ließen aber lange auf sich warten.

Doch von vorne: Zu hören waren das Diogenes-Streichquartett, also Stefan und Gundula Kirpal (Violinen), Alba González i Becerra (Viola) und Stephen Ristau (Cello), oft zum Quintett ergänzt von Andreas Kirpal am Flügel. Dazu kam das Max-Grosch-Jazz-Quartett mit Max Grosch an der Lead-Violine, Jan Eschke am Stage-Piano, Andreas Kurz am Bass und Bastian Jütte am Schlagzeug. Für den im Verlauf des Konzerts immer mehr werdenden Applaus für rasante Soli sorgte nicht selten der Schlagzeuger. Die Arrangements stammten sämtlich von Max Grosch und Jan Eschke – mal einzeln, mal gemeinsam. Schön auch, dass speziell der Bratsche, die im Streichquartett-Repertoire oft ein Mauerblümchen-Dasein führt, von den Arrangeuren immer wieder durchaus interessante Führungsaufgaben zuerkannt wurden.

Angenommen hatte sich diese interessante Musikerschar auf der Bühne veritabler Ohrwürmer aus dem 19. Jahrhundert – größtenteils, aber nicht nur, von Johannes Brahms: Da bekam man es mit dem vierten Satz aus der Ersten Symphonie zu tun, ferner den Haydn-Variationen, dem "Liebeslieder"-Walzer Nr.2, dem "Ungarischen Tanz" Nr.12 und den Mittelsätzen aus dem Violinkonzert. Nach der Pause ging es weiter den "Neuen Liebesliedern" (Nr. 1) und den Sätzen drei und vier aus dem Klavierquintett. Im Zentrum der zweiten Konzerthälfte stand die „Dumka“ (zweiter Satz) aus Antonin Dvoraks Klavierquintett. Eine Wahl, die bestens passte. Und als Zugabe erklang zum Runterkommen das Stück „Norweger“ aus der Feder von Jan Eschke.

Begeisterung gab es im Kaufbeuer Stadtsaal besonders dann, wenn echte Crossover-Musik zu hören war

Was machte nun den „Traum“ dieses Abends aus, der seine Zeit brauchte, sich zu entfalten? Nun, im Prinzip verfolgten die Musiker das gute, alte, schon im Barock lebhaft gepflegte Variationen- und Improvisationskonzept auf der Basis bekannter Melodien. In diesem Fall ergänzt um das spezifische Jazz-Vokabular. Tatsächtlich verzaubert und auf eine klingende Traumreise mitgenommen wurde Publikum, wo es gelang, echte Crossover-Musik zu machen. Also das Ansprechen von Intellekt und Gefühl mittels der Musik nicht in klar getrennten Passagen nebeneinander zu stellen, sondern beide Musikstile tatsächlich gleichwertig ineinander fließen zu lassen.

Das glückte, wie bereits erwähnt, immer besser, nachdem die anfänglichen Ratlosigkeit des Publikums, wie das Gehörte einzuordnen sei, verfllgen war. Und so kam es dann tatsächlich – mit ein wenig Verzögerung – zu einigen echten Glanzpunkten des Abends: Schon gegen Ende der ersten Konzerthälfte, beim "Ungarischen Tanz" und den Anleihen aus dem Violinkonzert, sprang der Funke zunehmend aufs Publikum über, verbanden sich Charme, Schmelz und Schwelgen in den Brahms'schen Themen oft ideal mit dem wilden Impetus des Jazz-Genres. Im zweiten Teil fanden die neun Musiker dann deutlich schneller zu diesem Miteinander aus grandioser spätromantischer Emphase und unter die Haut gehendem Groove des Jazz. Schließlich dürfte dann bei den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern doch das Fazit gereift sein: Ja, ein weiterer Konzertabend des Kulturring Kaufbeuren, der sich gelohnt hat.