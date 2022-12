Warmduscher in Kaufbeurens Turnhallen dürfen sich freuen

Der Kaufbeurer Stadtrat hat eines seiner Energiesparziele nach massiven Protesten kassiert.

Im Sommer hat die Stadt ein Energiesparpaket für öffentliche Räume geschnürt, jetzt gibt es eine Änderung. In städtischen Turnhallen soll es wieder möglich sein, nach dem Sport warm zu duschen. Die Stadtratsmehrheit stimmte in der jüngsten Sitzung für einen entsprechenden Antrag von Christian Sobl ( CSU) und Pascal Lechler ( SPD).

Das Energiesparpaket vor dem Hintergrund des befürchteten Gasengpasses im Winter sah unter anderem vor, dass die Raumtemperatur in Behörden gesenkt, die Effektbeleuchtung an Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet und das Warmwasser in den meisten städtischen Turnhallen abgestellt wird. Diese letzte Einschränkung soll zum neuen Jahr einkassiert werden. Der Grund laut Sobl und Lechler: teils massive Beschwerden von den Nutzern der Turnhallen sowie besorgte Eltern, Trainer und Vereinsvorsitzende.

Es sei aus gesundheitlichen Gründen nicht vertretbar, Sportler im Winter verschwitzt heimgehen zu lassen, so die beiden Antragsteller. Ein weiteres Risiko sei die mögliche Legionellenbildung, wenn auf ausreichend erhitztes Wasser im Leitungssystem verzichtet wird. Zudem weichen, nach Angaben von Sobl und Lechler, zahlreiche Kommunen in dieser Frage von den Sparempfehlungen auf Bundesebene ab und stellen in Turnhallen nach wie vor warmes Wasser zur Verfügung.

Der Stadtrat befasst sich monatlich mit der Frage, ob das beschlossene Energiesparpaket noch aktuell ist.