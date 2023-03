Welche Wirkung das SKM-Appartementhaus in Kaufbeuren entfaltet

Das neue SKM-Appartementhaus in Kaufbeuren nutzt nicht nur Menschen mit wenig Geld, sondern auch der Stadt - davon ist unser Autor überzeugt.

21.03.2023 | Stand: 18:41 Uhr

Kein eigenes Dach über dem Kopf – ein Schicksal, das in einer Stadt wie Kaufbeuren kaum offen zutage tritt. Menschen schlafen nicht unter Brücken, in Hauseingängen, im Auto oder Wald. Sie ziehen weiter in größere Orte, kommen in städtischen Unterkünften, mal hier, mal dort oder ein paar Tage länger bei Bekannten unter. Niemand muss erfrieren, aber es ist ein würdeloser Weg.

Lesen Sie dazu auch den Artikel In Kaufbeuren eröffnet das SKM-Appartementhaus - so sieht das Konzept aus

Eigenbedarfskündigung, Mieterhöhung, plötzliche Trennung in der Partnerschaft und ein Rauswurf, Jobverlust, Geldsorgen oder die unselige Kombination aus vielem – und schon stehen auch Menschen aus der Mitte der Gesellschaft auf dem angespannten Wohnungsmarkt vor dem Nichts. Sie fängt der Sozialverband SKM mit seinem Angebot auf: der Wärmestube, den kurzfristigen Übernachtungsmöglichkeiten dort. Und nun auch mit dem SKM-Appartementhaus in der Neuen Gasse, eine kleine Fuggerei.

Soziales Wohnprojekt: Sanierung wäre für private Investoren uninteressant

Neben dem sozialen gibt es einen weiteren Aspekt bei diesem weit und breit beispiellosen Wohnprojekt. Für private Bauinvestoren wäre die teure Sanierung eines der ältesten erhaltenen Häuser Kaufbeurens mit überschaubarer Rendite völlig uninteressant, vielleicht ruinös gewesen. Der SKM ließ mit großer Unterstützung der Kirche und der öffentlichen Hand ein Gemäuer herrichten, das sonst weiter verfallen wäre. Damit sorgt diese Investition auch für eine dringend notwendige Belebung der Altstadt.