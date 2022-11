Warum das Tierheim Beckstetten gerade sehr viele Schützlinge beherbergt

Der Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung blickt nach Krisenjahren zuversichtlich in die Zukunft. Im Tierheim Beckstetten gibt es aktuell sehr viel zu tun.

27.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Nach turbulenten Jahren ist beim Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung wieder Ruhe eingekehrt. Das berichtete der Vorsitzende Harald Eberhard bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch in Mauerstetten, an der 15 der etwa 450 Mitglieder teilnahmen. Eberhard freute sich sichtlich über diese gute Nachricht. Anfang des Jahres hatte sich der Verein nach einer Aneinanderreihung von Krisen neu aufgestellt.

