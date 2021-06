Warum der 20. Juni in Kaufbeuren eine besondere Bedeutung hat

Kranzniederlegung am Neugablonzer Ehrenmal zur Erinnerung an die Opfer der Vergangenheit: Die Redner verweisen aber vor allem auf Gegegenwart und Zukunft.

20.06.2021 | Stand: 19:02 Uhr

Die ehrliche Aufarbeitung der Geschichte der nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem östlichen Europa vertriebenen und geflüchteten Deutschen, vor allem aber daraus die richtigen Lehren für die Zukunft zu ziehen, das waren die Appelle der Redner bei einer Gedenkveranstaltung in Neugablonz. Anlässlich des nationalen Gedenktags für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation legten Vertreter der Stadt Kränze am Ehrenmal im Fichtenweg nieder. Eine kleine Besetzung der Stadtkapelle Kaufbeuren gestaltet die Gedenkfeier, zu der zwei Dutzend Zuhörer zu dem Mahnmal hinter der Herz-Jesu-Kirche gekommen waren.

"Bewusst und würdig"

Oberbürgermeister Stefan Bosse betonte, dass der Gedenktag, der 2015 bundesweit für alle Opfer von Flucht und Vertreibung weltweit eingeführt wurde, in Kaufbeuren eine besondere Bedeutung habe. Nicht zuletzt wegen der Ansiedlung vieler Vertriebener aus dem Raum Gablonz an der Neiße, die zur Gründung des Stadtteils Neugablonz geführt hat, gelte es hier, das Gedenken an die Geschehnisse damals „bewusst und würdig“ zu gestalten. Bosse lobte die „großartige Aufbauleistung“ der Vertriebenen und die „unglaubliche Wirtschaftskraft“, die insbesondere der Wiederaufbau der Gablonzer Schmuckindustrie im Allgäu mit sich gebracht habe. Der Gedenktag schließe aber auch die gelungene Integration von Aussiedlern und Spätaussiedlern mit ein.

Nicht nur ein Thema des 20. Jahrhunderts

Flucht und Vertreibung seien beileibe nicht nur ein Thema des 20. Jahrhunderts gewesen. Derzeit befänden rund um den Globus so viele Menschen wie noch nie auf der Flucht. Deshalb gelte es, nicht nur der Opfer der Vergangenheit zu gedenken, sondern auch die richtigen „Konsequenzen“ für die Gegenwart und die Zukunft abzuleiten. Auch im persönlichen, überschaubaren Bereich müsse sich jeder konsequent gegen Hass, Ausgrenzung und Intoleranz stellen. „Es fängt im Kleinen an, und es kann unermessliche Dimensionen annehmen“, sagte der Oberbürgermeister mit Blick auf das NS-Regime und den von ihm ausgelösten Weltkrieg. Aus Trauer und Ehrfurcht für die Opfer müsse Versöhnung und das Gestalten einer neuen Zukunft erwachsen.

Postivie Entwicklungen

Der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl wies in seiner Rede auf positive Entwicklungen in diese Richtung hin. Etwa auf das besonders enge Verhältnis zwischen Bayern und Tschechien, das sich in den vergangenen Jahren gebildet habe. Inzwischen werde über das Thema Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg offen geredet und geforscht. Versöhnung und Zusammenarbeit stünden im Mittelpunkt, etwa auch durch die Städtepartnerschaft zwischen Kaufbeuren und Gablonz an der Neiße. Diese bezeichnete Pohl als „eine „Brücke, die immer tragfähiger wird“. Auch der Abgeordnete würdigte die Aufbauleistung der Vertriebenen, ohne die Kaufbeuren „nicht das wäre, was es heute ist“.

