Warum der Kindergarten-Anbau in Osterzell unterkellert wird

Der Kindergarten in Osterzell soll saniert und vergrößert werden. Der Gemeinderat macht nun den Weg für eine 2,84 Millionen Euro teuere Variante frei.

Von Dieter Kaufmann

13.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Bauangelegenheiten dominierten die jüngste Gemeinderatssitzung in Osterzell. Ein Kindergartenanbau mit oder ohne Kellerräume stellte Bürgermeister Bernhard Bucka zur Diskussion. In einem kurzen Rückblick erinnerte er, dass ein Anbau an den Kindergarten und die Sanierung des bestehenden Gebäudes, das nahezu 50 Jahre alt ist, zur Planung anstehen. Barbara Schulze vom Planungsbüro Rohrmoser favorisierte für den Arbeitsablauf eine Bauabschnittslösung, wobei als Abschnitt eins der Anbau errichtet würde und danach als Abschnitt zwei die Sanierung des Bestandsgebäudes folgen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.