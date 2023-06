"Einzelkämpfer und Draufgänger sind nicht gefragt" - So wird man Einsatzkraft bei der Bergwacht

Am 8. Juni 1923 wurde die Bergwacht Allgäu gegründet. Warum die Bereitschaft Kaufbeuren eine Besonderheit und die Bergwacht kein "Männerverein" mehr ist.

08.06.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Bunte Seilstränge laufen durch Karabiner und Sicherungsgeräte. Die soliden Haken am Übungsturm im Kaufbeurer Kletterzentrum bilden eine Verankerung, an der im Notfall verletzte Menschen abgeseilt oder hochgezogen werden. Ein Gewirr in den Augen des Laien. Anna Sommer hält die Seile sicher. „Wir üben das immer wieder“, sagt die ehrenamtliche Einsatzkraft der Bergwacht Kaufbeuren. Wissend, dass Routine in der Wand tödlich sein kann, trotzdem jeder Handgriff sitzen muss und in den Bergen oder an einem steilen Hang ein festes Ausgleichsdreieck mit Bohrhaken erst gebaut werden muss.

