Warum die erste umfassende Kaufbeurer Stadtgeschichte gescheitert ist

Historiker Manfred Heerdegen erinnert an den Versuch, in den 1960er Jahren eine Kaufbeurer Stadtgeschichte zu veröffentlichen. Geklappt hat es deutlich später.

09.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Vortrag des Historikers Manfred Heerdegen in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie in Neugablonz beleuchtete den Versuch, schon in den 1960er Jahren eine umfassende Kaufbeurer Stadtgeschichte zu erarbeiten. Die damaligen Bemühungen seien anspruchsvoll und ehrgeizig gewesen, so der Referent. Doch schließlich scheiterten alle Anstrengungen, das finale Aus kam vor genau 50 Jahren. Basis des Vortrags ist der Beitrag des Referenten im jüngsten Band 24 der „Kaufbeurer Schriftenreihe“, der im Herbst 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Veranstalter des Vortragsabends waren der Heimatverein und der Bundesverband der Gablonzer Industrie.

720 Seiten sollte die erste umfassende Kaufbeurer Stadtgeschichte haben, an der 13 Jahre gearbeitet wurde

Zwischen 1959 und 1973 wurde der Versuch unternommen, eine umfassende Geschichte der Stadt Kaufbeuren zu verfassen. Dabei war bemerkenswert, dass der junge Stadtteil Neugablonz mit seiner besonderen Geschichte und eigenständigen kulturellen Prägung durch mehrere Autoren vertreten sein sollte. Aus vorsichtigen Anfängen als kleineres Heimatbuch wurde im Verlauf der 1960er Jahre schließlich ein großes Vorhaben. Die damals geplante Kaufbeurer Stadtgeschichte sollte mit bis zu 720 Seiten ein dicker Wälzer werden. Eine erste Gliederung der geplanten Inhalte wurde mehrmals geändert. Über 13 Jahre rangen die letztlich 36 beteiligten Autoren und Verantwortlichen um das Projekt.

Ende 1968 lagen alle Manuskripte dem Schriftleiter fertig vor. Allerdings hatte sich zu diesem Zeitpunkt die Stimmung im Stadtrat zu dem Projekt grundlegend gewandelt. Man war nicht mehr bereit, Kosten von etwa 60.000 DM für den Druck bereitzustellen. Stattdessen wünschte sich die Mehrheit der Stadträte eine deutlich gekürzte Variante, von der man hoffte, dass sie erheblich günstiger werden würde. Das löste Verstimmungen in der Autorenschaft und bei der Schriftleitung aus. Alles hätte wieder überarbeitet werden müssen. Vermittlungsversuche liefen, aber letztlich half alle Mühe nichts: 1973 wurde das Projekt endgültig eingestellt. Von den unzähligen Arbeitsstunden, die in all den Jahren ehrenamtlich investiert wurden, blieb nur ein „Scherbenhaufen“, so Heerdegen. Bis heute sind fast alle diese Manuskripte im Stadtarchiv zu finden. Nur ein kleiner Teil der Texte wurde im Zuge anderer Projekte doch noch veröffentlicht. Der Historiker Heerdegen hat die vorhandenen Unterlagen gesichtet und ausgewertet. Seine Recherchen zeigen, dass die Gründe für das Scheitern vielfältig waren. „Letztendlich wurde die anspruchsvolle und ehrgeizige Idee ein Opfer finanzieller Zwänge und persönlicher Konflikte“, lautete sein abschließendes Urteil bei dem gut besuchten Vortragsabend.

Die Nachfolger haben ihre Lehren aus dem gescheiterten Stadtgeschichts-Projekt gezogen

Das gescheiterte Projekt war den Initiatoren des nächsten Versuchs, eine Kaufbeurer Stadtgeschichte zu erarbeiten, eine Warnung. Der Historiker Jürgen Kraus, Motor dieses erfolgreichen zweiten Anlaufs, habe die richtigen Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Es sei zum erheblichen Teil sein Verdienst, dass Kaufbeuren seit 2021 über eine Stadtgeschichte in nunmehr vier Bänden verfügt. Ergänzt wird das Hauptwerk von der „Kaufbeurer Schriftenreihe“ zur Stadtgeschichte, die mittlerweile 24 Bände umfasst. „Auf eine derart umfangreiche und fundierte Aufarbeitung der Stadtgeschichte kann man in Kaufbeuren zurecht stolz sein“, so Heerdegen abschließend.