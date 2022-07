Warum die Kaufbeurer Heilig-Kreuz-Kirche saniert werden musste

Der 200 Jahre alte Dachstuhl der Heilig-Kreuz-Kirche in Kaufbeuren wurde zur Gefahr. Wie diese nun gebannt wurde und welche Arbeiten sonst noch anstanden.

Es ist eine Holzkonstruktion, die auch heute noch Fachleute fasziniert, die aber nicht (mehr) funktioniert. Der Dachstuhl der Heilig-Kreuz-Kirche am Alten Friedhof in Kaufbeuren ist so gestaltet, dass das Deckengewölbe weit in den Dachboden hineinragen kann. Da es deshalb nicht möglich ist, die Außenmauern direkt mit Balken zu verbinden, muss ein raffiniertes Geflecht von Holzstreben den Druck, den das Gewicht des Daches erzeugt, aufnehmen. Trotz des Meisterwerks, das die Zimmerleute bei der Erbauung des Gotteshauses ab 1825 geschaffen haben, wurden die Langhaus-Wände der Kirche nach außen gedrückt. Zudem war der Dachstuhl durch eindringenden Niederschlag sehr stark beschädigt.

2016 musste die Heilig-Kreuz-Kirche notgesichert werden

2016 kam zutage, dass die Friedhofskirche deshalb erhebliche statische Mängel aufweist, und es wurden zur Notsicherung Drahtseile quer durch den Kirchenraum gespannt. Zwei von ihnen sind nach wie vor noch da, wären aber nicht mehr zwingend notwendig, wie Christian Stadtmüller berichtet. Denn zwischen April 2021 und Ostern dieses Jahres wurde die Heilig-Kreuz-Kirche umfassend saniert. Am Wochenende nun wird das Gotteshause feierlich wiedereröffnet.

"Man muss sich wirklich wundern, dass das so lange gehalten hat", sagt Architekt Christian Stadtmüller

„Man muss sich wirklich wundern, dass das so lange gehalten hat“, sagt Stadtmüller, der die Arbeiten als Architekt begleitete. Das Hauptaugenmerk bei der insgesamt rund 655.000 Euro teuren Sanierung lag auf dem Dachstuhl, der wohl schon seit „80 oder 90 Jahren“ Wasserschäden aufweist. Ein auf solche Aufträge spezialisierter Zimmereibetrieb aus Nordschwaben hat das verfaulte Holz entfernt und mit großem handwerklichen Können durch individuell gefertigte Balkenstücke ersetzt. Denn im Sinne des Denkmalschutzes mussten alle intakten Bestandteile des Dachstuhls erhalten bleiben. Um die statischen Defizite zu beheben, verschraubten die Handwerker zudem etliche Dutzend Stahlstangen, die die Balkenkonstruktion jetzt stabilisieren. Im Zuge der Arbeiten erhielt das Dach auch eine neue Eindeckung mit originalgetreuen Biberschwanz-Ziegeln.

Der neue Anstrich innen war nicht nur eine Schönheitsreparatur

Das für die Arbeiten notwendige Baugerüst innerhalb und außerhalb der Kirche wurde auch dazu genutzt, Putzschäden zu beheben und die Wände neu zu streichen. Dies war im Innenraum nicht nur eine Schönheitsreparatur, sondern ein wichtiger Bestandteil der Sanierung. Denn in den 1980er Jahren war eine Farbe aufgetragen worden, die Leim enthielt. Durch diesen organischen Bestandteil bildete sich an etlichen Stellen im Kirchenschiff Schimmel, der dafür sorgte, dass in dem Gotteshaus oft eine unangenehm muffige Luft herrschte. Diese Farbschicht wurde nun abgeschlagen und durch reine mineralische Kalkfarbe ersetzt, was den Kirchenraum nun in jeder Beziehung frischer erscheinen lässt. Schließlich schuf der Kaufbeurer Künstler Sebastian Mayrhofer aus Beton eine ausdrucksstarke Skulptur des auferstandenen Christus, die eine stark beschädigte Gips-Figur in der Nische über dem Eingangsportal ersetzt hat.

Viele Zuschussgeber reduzieren finanzielle Belastung für Kirchenstiftung

Der Kaufbeurer Stadtpfarrer Bernhard Waltner zeigt sich „sehr froh“ darüber, dass die unerwartet aufwendige Sanierung nun abgeschlossen ist – und er freut sich über die zahlreichen Zuschussgeber. Unter anderem haben die Diözese Augsburg knapp 390.000 Euro, die Bayerische Landesstiftung 52.000 Euro und die Stadt Kaufbeuren 25.000 Euro beigesteuert, sodass sich der Eigenanteil der Katholischen Gottesackerkirchenstiftung auf 167.000 Euro belief. Dass die teure Generalsanierung angegangen wird, sei niemals infrage gestellt worden, so Waltner. Denn die Heilig-Kreuz-Kirche sei als Friedhofskirche ein wichtiger und seit Anbeginn auch ökumenisch genutzter Raum für Trauer- und Gedenkfeiern, aber auch für besondere Gottesdienste. Besonders schätzt der Geistliche, dass die Ausstattung deutlich den Aspekt der Auferstehung in den Mittelpunkt rücke.

Gottesdienst, Führungen und Ausstellung zur Wiedereröffnung

Mit einem Gottesdienst und Festreden am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr wird die Heilig-Kreuz-Kirche wieder eröffnet. Anschließend gibt es Führungen durch das Gotteshaus, eine Ausstellung zur Sanierung und Bewirtung.