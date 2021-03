Warum die Oberbeurer Pfarrkirche St. Dionysius komplett eingerüstet ist

Das Äußere der Oberbeurer Pfarrkirche wird den Sommer über generalsaniert. Das soll knapp 400.000 Euro kosten.

Komplett eingerüstet ist die Oberbeurer Pfarrkirche St. Dionysius seit einiger Zeit. Damit kann die geplante Generalsanierung der Außenwände und Dächer des Gotteshauses starten.

Wegen des schönen Wetters Anfang März seien die Gerüstbauer schon früher als geplant angerückt, um die Laufgänge entlang der Außenmauern und des Turmes aufzustellen, berichtet Diakon Alfred Fraidling, der auch Kirchenpfleger der katholischen Pfarrei Oberbeuren ist.

Bauarbeiten an Kaufbeurer Kirche sollen bis September dauern

In den kommenden Monaten bis voraussichtlich September erhält das Äußere des im Kern vermutlich noch spätmittelalterlichen Gemäuers eine Rundum-Kur. So wird die Fassade mit Hochdruckreinigern abgestrahlt, um lose Farb- und Putzteile abzulösen. Nach der Ausbesserung der Fassadenschäden bekommt die Kirche einen neuen Anstrich. Dies gilt auch für die Zifferblätter der Kirchturmuhr und die Lamellen der Schallöffnungen am Glockenstuhl.

Die Schneefanggitter an der Traufe werden erneuert und Schäden an den mit Blech beschlagenen Dächern des Kirchenschiffs und des Turms repariert. „Wenn man auf das Gerüst steigt und ganz nahe dran ist, dann sieht man erst die ganzen Dellen. Das kann man von unten gar nicht so einschätzen“, berichtet Fraidling von seinen Erkundungstouren auf dem Gerüst bis hinauf zur Turmspitze in fast 40 Metern Höhe.

Sanierung der Obeurer Pfarrkirche: Auch Naturschutz redet mit

Für die Verantwortlichen in der Pfarrei St. Dionysius und in der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren, zu der sie gehört, bedeute ein solches Bauvorhaben stets viel Arbeit. Es gelte nicht nur, die beteiligten Handwerker zu beauftragen und zu koordinieren. Auch mit zahlreichen anderen Einrichtungen und Behörden müsse die Sanierung abgesprochen werden: Diözese, Denkmalschutz und sogar der Naturschutz seien beteiligt. Letzteren interessiere zum Beispiel, ob es im Kirchturm Fledermäuse gibt, auf die bei den Bauarbeiten Rücksicht genommen werden muss. „Das ist eigentlich ein Fass ohne Boden“, meint Fraidling schmunzelnd.

Und dann sind da natürlich noch die Finanzen. Für die Außensanierung von St. Dionysius sind Kosten von 394.000 Euro veranschlagt. Dafür erhält die Pfarrei unter anderem Zuschüsse von der Diözese, von der Stadt Kaufbeuren und der Bayerischen Landesstiftung.