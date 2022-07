Warum es in Kaufbeuren eine Chor-Sing-Schule gibt

Kirchenmusiker Stefan Mohr hat in Kaufbeuren eine Chor-Sing-Schule ins Leben gerufen. Dabei geht es um die altersgerechte Förderung, aber auch um die Zukunft.

15.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es gibt durchaus erfreuliche Ausnahmen, aber viele Chöre leiden unter Nachwuchsmangel. Auch und gerade die Kirchenchöre bleiben von dieser Entwicklung nicht verschont. Der katholische Dekanatskirchenmusiker Stefan Mohr geht dieses Problem seit einiger Zeit ganz grundsätzlich an. Er hat für den Bereich der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren eine Chor-Sing-Schule ins Leben gerufen. In altersgerechten Gruppen sollen Kinder und Jugendliche sängerisch aus- und fortgebildet werden, um die Freude an der Musik zu fördern – und irgendwann vielleicht kundige Verstärkung für die kirchlichen Chöre zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.