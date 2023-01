Warum ist es so schwer, an städtischen Baugrund zu kommen?

Im Kaufbeurer Wohnbaugebiet Kaiserweiher ist kein Platz mehr frei. Und nun? Die städtische Wirtschaftsreferentin Caroline Moser im Interview.

09.01.2023 | Stand: 18:24 Uhr

Warum ist es eigentlich so schwer, an städtische Wohnbaugrundstücke zu kommen?

Caroline Moser: Es ist grundsätzlich einfach und sehr transparent. Die Stadt Kaufbeuren verfolgt für den Wohnbau eine familienorientierte Grundstückspolitik. Wobei der Familienbegriff weit gefasst wird. Die von der Stadt verwalteten Stiftungen haben im Baugebiet Kaiserweiher zuletzt 35 Baugrundstücke für die Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern vergeben. Die Vergabe der Erbbaurechte für den Geschosswohnungsbau sowie die Reihenhausbebauung ging dort an Bauträger.

Beim Baugebiet Kaiserweiher am Klinikum handelt es sich um das vorerst letzte städtische Baugebiet, dort gibt es keine freien Plätze mehr. Könnten Sie einer Familie derzeit ein Angebot für ein städtisches Grundstück machen?

Moser: Im Moment nicht. Die Familie könnte sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Sollte die Stadt dann wieder Flächen entwickeln, käme der Bewerber möglicherweise zum Zug. Wobei wir immer wieder auch feststellen, dass Bauwerber sich dann doch anders entscheiden, weil ein mögliches Erbbaurecht oder der Grundstückszuschnitt nicht passend sind. Es gibt aber langfristig ein breites Angebot an städtischen und privat entwickelten Bauflächen, so dass die Stadt Kaufbeuren eigentlich für jeden Bauwilligen etwas bereithält.

Wie ist die Nachfrage? Macht sich der abflauende Immobilienmarkt bemerkbar?

Moser: Auch wir verzeichnen aktuell eine Zurückhaltung, es treffen kaum noch neue Anfragen nach Wohnbaugrundstücken bei uns ein. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern. Deshalb richtet die Stadt ihre Grundstückspolitik nicht nach kurzfristigen konjunkturellen Schwankungen aus.

Wurden bereits Grundstücke zurückgegeben, weil Zinsen, Teuerungsraten und Materialengpässe viele Bauherren überfordern?

Moser: Nein, denn die Vergabe der stiftungseigenen Erbbaurechte im Baugebiet Kaiserweiher war bis Ende 2021 abgeschlossen. Die aktuellen Krisen haben sich daher nicht ausgewirkt.

Interessieren sich mehr Einheimische oder Auswärtige für Bauflächen?

Moser: Die Nachfrage ist ausgewogen. In den vergangenen Jahren waren es sicher zu 50 Prozent Bauwerber aus Kaufbeuren, die andere Hälfte kam aus der Region, bis aus München und Augsburg.

Nach welchen Kriterien werden die Grundstücke vergeben?

Moser: Der Stadt Kaufbeuren war und ist eine Grundstücksvergabe nach sozialen Kriterien wichtig, dazu zählen Kinderanzahl, Arbeits- und Wohnort und die Frage, ob selbstgenutztes Wohneigentum vorhanden ist. Damit garantieren wir ein faires Vergabeverfahren, in das auch der Stadtrat und seine Ausschüsse eingebunden sind.

Die Fläche Kaufbeurens ist begrenzt. Hat die Stadt zu wenig städtische Wohnbaugebiete aller Preiskategorien?

Moser: Wohnraum in jeder Form zu schaffen ist eine zentrale Frage der Stadtentwicklungspolitik. Das ist aber kein Thema, das nur Kaufbeuren betrifft, sondern in ganz Deutschland präsent ist. Nach Vorarbeit der Arbeitsgruppe Wohnen hat der Stadtrat im Mai 2022 ein städtebauliches Leitbild zur Wohnbauentwicklung beschlossen. Aus solchen Konzepten leiten sich konkrete Schritte ab, beispielsweise das Neubauvorhaben Blasius-Blick des städtischen Eigenbetriebs Immobilienverwaltung. Dort, westlich der Altstadt, entstehen 100 Wohnungen verschiedener Größen in zentraler Lage. Am Beispiel Blasius-Blick zeigt sich auch, dass sich Baugebiete nicht einfach aus dem Boden stampfen lassen. Abhängig vom Planungsaufwand, von Gutachten und der Förderkulisse kann es einige Jahre von der Idee bis zum ersten Spatenstich dauern.

Was tut die Stadt denn generell, um das Angebot an Wohnbaugrundstücken zu vergrößern?

Moser: Die Stadt erwirbt nach Möglichkeit selbst Grundstücke, die sich zur Entwicklung von Wohnbauflächen eignen. Zum weit überwiegenden Teil jedoch unterstützen wir private Grundstückseigentümer, die geeignete Flächen bebauen wollen, indem wir Bebauungspläne aufstellen und durch Bauberatung die Möglichkeiten der Nachverdichtung aufzeigen. Dafür sehen wir im Stadtgebiet großes Potenzial, vor allem im Süden der Stadt.