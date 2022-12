Warum Kaiser Maximilian ins Kaufbeurer Kloster ging

Kaiser Maximilian ist in Kaufbeuren sehr bekannt. Es gibt aber auch Geschichten, die nur wenig verbreitet sind, zum Beispiel, was der Kaiser im Kloster tat.

22.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Kaiser Maximilian I. ist zwar sehr bekannt, doch gibt es auch einige weniger verbreitete Geschichten über ihn. Um die zu erzählen, schlüpft Thomas Garmatsch von der Kulturwerkstatt in die Rolle des Kaufbeurer Geschichtsexperten Herr Wiedemann. „Wenn der Kaiser die Wertachstadt besuchte, war er meist richtig verstaubt“, weiß er. Daher sei Maximilian zuerst ins Kloster gegangen. Nicht um zu beten, sondern um ein gründliches Bad zu nehmen.

Kaiser Maximilian musste sich Edelsteine von den Fuggern leihen

Gewohnt hat er bei seinen Aufenthalten in der Wertachstadt allerdings in dem Haus, das heute die Dreifaltigkeitskirche ist. Bei Maximilian war zudem immer das Geld knapp. So musste er sich die Edelsteine am Mantel, den er bei einer seiner drei Hochzeiten trug, von den Fuggern leihen. Nach der Hochzeit wurden sie wieder entfernt.

