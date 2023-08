Faszination Tauchsport: Ein Kaufbeurer gibt Tipps

Rotes Meer, Indischer Ozean, Ilsesee: Karl Eichinger war in vielen Gewässern unterwegs. Was den Kaufbeurer am Tauchsport fasziniert.

09.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Bunte Fische tummeln sich im Korallenriff, Seepferdchen wuseln am Meeresgrund, ein paar Pflanzen schweben in der Strömung. Mittendrin eine Gestalt mit Flossen und zwei großen Flaschen auf dem Rücken, eingepackt in einen Neoprenanzug. Unter Wasser könne man die Seele baumeln lassen, sagt Karl Eichinger. Seit 2007 ist der 60-Jährige beim Kaufbeurer Tauchclub Atlantis (TCA) Mitglied, mittlerweile auch Vorsitzender. 670 Tauchgänge hat er absolviert und bildet auch Anfänger aus.

