Warum kommt Björn Höcke nach Neugablonz?

Der rechtsextreme AfD-Politiker Björn Höcke kommt für eine Veranstaltung nach Kaufbeuren. Warum der freie Seelsorger Thorsten Friedrich den Besuch ablehnt.

07.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der geplante Besuch des rechtsextremen AfD-Politikers Björn Höcke bei einer öffentlichen Veranstaltung am 30. September im Gablonzer Haus sorgt weiter für Wirbel. Die AfD, die offenbar auch die Eröffnung einer Geschäftsstelle in der Pfarrgasse plant, hat mittlerweile gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass der umstrittene Thüringer Landeschef der Partei für einen Auftritt im bayerischen Landtagswahlkampf tatsächlich nach Kaufbeuren kommt. Dagegen formiert sich mit einem „Bündnis gegen Rechts“ Widerstand.

Einer der Organisatoren, der den Höcke-Besuch nicht widerspruchslos an sich vorbeiziehen lassen möchte, ist der freie Seelsorger Thorsten Friedrich aus Neugablonz. Er möchte der Partei mit ihren aktuell hohen Umfragewerten nicht das Recht auf eine öffentliche Veranstaltung absprechen. Allerdings sei Höcke ein vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufter Politiker, also ein Mann, der als Gefahr für Staat und Verfassung eingeordnet werde. Zudem erinnert sich Friedrich an eine Wahlkampfveranstaltung im Gablonzer Haus mit AfD-Kandidaten vor einigen Wochen, die er besucht hatte. „Es wurde viel mit Angst gearbeitet, Fakten und historische Gegebenheiten wurden verdreht“, sagt er.

AfD im Gablonzer Haus: Thorsten Friedrich erinnert an Joachim Gauck

Friedrich ist unter anderem stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender und sitzt im Vorstand von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing, engagiert sich in Sachen Höcke nach eigenen Angaben aber ausschließlich als Privatperson. Er beruft sich auf den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Friedrich hatte den parteilosen Theologen für einen Vortrag beim „Neugabiläum“ im vergangenen Jahr nach Neugablonz gelotst. Gauck lobte damals Neugablonz als „Beispiel für gelungene Integration“. Dieser habe aber auch vor Tendenzen gewarnt, bei denen der eine sich als besserer Bürger sehen würde als sein Gegenüber. „Er forderte uns auf, Stellung zu beziehen gegen Personen und Gruppierungen, die unsere freiheitliche Grundordnung angreifen“, erinnert sich Friedrich an Gaucks Wort, den er als „einen der größten Bürgerrechtler unseres Landes“ bezeichnet.

Warum Neugablonz? Für Friedrich steht auch seine eigene Heimat im Mittelpunkt, ein Stadtteil, in dem die AfD traditionell vor allem bei Spätaussiedlern wirbt. „Ich habe mich nach meinen Studien- und ersten Arbeitsjahren ganz bewusst für eine Rückkehr ins Allgäu entschieden“, erzählt Friedrich. „Und ich war begeistert, wie positiv sich Neugablonz entwickelt hat.“ Der Begriff „Familienstadtteil“ sei durchaus treffend. Friedrich sagt, er wolle sich dafür einsetzen, dass dies so bleibt und ein gutes Miteinander den Stadtteil prägt und voranbringt. „Zur Zeit sorge ich mich aber auch um Neugablonz“, sagt er. „Der Wohnraum ist knapp, die Menschen spüren die Inflation, die Zuwanderung ist aktuell zu stark.“ Er verstehe Menschen, die Angst haben und meinen, dass es so nicht weitergehen könne. Für ihn ist der Ansatz, eine AfD aus Protest zu wählen, aber zu einfach gedacht.

Björn Höcke in Neugablonz: So soll der Protest aussehen

Friedrich zeigt sich überzeugt, dass der Protest gegen Höcke am Tag der Veranstaltung so breit wie möglich aufgestellt werden müsse. Er hofft auf bis zu 500 Teilnehmer. „Es geht darum, Stellung zu beziehen gegen einen Mann, der offen rechtsradikal ist und sich Neugablonz als Ort mit vielen Nationalitäten herausgesucht hat, um hier für Unruhe zu sorgen“, sagt Friedrich. „Ich hoffe, dass sich viele Bewohner des Stadtteils, aber auch Bürger der Kernstadt und des Umlandes am Protest beteiligen werden.“ Parteipolitik solle auf der Kundgebung keine große Rolle spielen. Vielmehr sei es denkbar, dass die Parteien im Landtagswahlkampf auf dem Bürgerplatz oder am Neuen Markt mit ihren Ständen vertreten seien, um dann mit den Menschen über ihre eigene Politik und ihre Konzepte ins Gespräch zu kommen.