"Warum nicht mal in die Höhe bauen?": Immobilien-Experte fordert mehr Mut beim Wohnbau

23.01.2022 | Stand: 05:38 Uhr

Herr Schlichtherle, braucht Kaufbeuren eine Wohnbau-Offensive, wie sie die Freien Wähler im Stadtrat fordern?

Gerhard Schlichtherle: Das muss sicher differenziert betrachtet werden. Ein Teil der Forderung war ja, mehr Mut beim Bauen und gute Ideen zuzulassen. Das unterstütze ich sehr. Wohnbau muss auch in der Region über das Übliche hinausgehen dürfen. Kompaktere Einheiten, die ja auch den Bedarf der Mieter und Eigentümer widerspiegeln, brauchen auch unkonventionelle Ideen. Warum nicht mal in die Höhe bauen? Unser Solitärbau im Baugebiet Momm-Piazza in der Kaufbeurer Innenstadt ist ein gutes Beispiel für attraktives Bauen.

Gerhard Schlichtherle (60) ist Geschäftsführer des Wohnbauunternehmens Acredo Bau in Buchloe und IHK-Vizepräsident. Bild: Ralf Lienert

Bei welchem Teil der Forderung gehen Sie nicht mit?

Schlichtherle: Als Unternehmer halte ich nichts von der Forderung, mehr Engagement von der Stadt Kaufbeuren oder einer anderen Kommune einzufordern. Es geht dabei ja darum, die öffentliche Hand als Bauträger einzuspannen. Dabei besteht die Gefahr der Marktverwässerung und der unlauteren Einflussnahme auf den freien Markt.

Immobilien-Markt in Kaufbeuren: Politik sollte Anreize für privaten Wohnungsbau und Sanierungen setzen

Aber wieso soll die öffentliche Hand nicht das reparieren, was offenbar falsch gelaufen ist? Fakt ist, es gibt zu wenige Wohnungen.

Schlichtherle: Ja, es wurden in den vergangenen Jahrzehnten Fehler auf dem Wohnbaumarkt gemacht, indem zu wenig gebaut wurde. Jetzt gibt es Engpässe. Aber das wird ja auch nicht durch die Subventionierung des allgemeinen Wohnungsmarktes repariert. Und darum handelt es sich ja eigentlich. Eine bestimmte Einflussnahme von Stadt und Staat, etwa im sozialen Wohnungsbau, oder der Wohnbaugenossenschaften, die sich ihren Mitgliedern verpflichtet fühlen, ist ja gut und richtig. Aber für den allgemeinen Wohnungsmarkt sind private Bauträger sicher die bessere Wahl. Sinnvoller wäre es, wenn die Politik gute Rahmenbedingungen und Anreize für privaten Wohnungsbau und Sanierungen setzen würde.

Was meinen Sie konkret?

Schlichtherle: Wir sind uns alle einig, dass in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurde. Auf der anderen Seite liegen sehr viele Grundstücke brach. Baulücken werden nicht geschlossen. Gerade derzeit ist die Spekulation mit Boden natürlich sehr beliebt. In Zeiten der Nullzinsen lassen viele Eigentümer ihren Grund lieber unbebaut, statt ihn zu vermarkten. Aus ihrer Sicht ist das die sicherste Geldanlage. Eine Möglichkeit wäre also, bebaubare, aber leer stehende Grundstücke höher zu besteuern. Die Botschaft muss sein: Bauland, das brach liegt, bringt nichts.

Einfacher wäre es doch, großflächig auf der grünen Wiese zu bauen?

Schlichtherle: Warum wertvolle Landschaft verbrauchen? Zumal eine Stadt wie Kaufbeuren ohnehin nicht mit freier Fläche gesegnet ist. Das Potenzial liegt in den Baulücken oder Industriebrachen, wie sie sich einst auch auf dem Gelände der Spinnerei und Weberei Momm gezeigt haben. Dort hat die Acredo Bau in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich zentral mehr als 100 Wohneinheiten errichtet. Spontan fallen mir fünf Baulücken in der Innenstadt ein, die ebenfalls bebaut werden könnten. Würde man uns die Gelegenheit geben, wir würden sofort noch einmal 100 Wohneinheiten entwickeln.

Mehr Wohnungen in Kaufbeuren: "Wir würden sofort noch einmal 100 Wohneinheiten entwickeln"

Das heißt, der Zuzug nach Kaufbeuren hält an?

Schlichtherle: Das muss man differenziert sehen. Zumindest den großen Zuzug aus München, wie er oft in die Diskussion geworfen wird, kann ich nicht erkennen. Bei unseren Projekten in Kaufbeuren kommt der größte Teil der Interessenten, vielleicht 80 Prozent, aus dem Raum Kaufbeuren. Weitere 15 Prozent der Käufer oder Mieter kommen von weiter her, haben aber irgendeinen Bezug zur Region. Alle eint, dass sie zentral und barrierefrei leben wollen. Eine hervorragende Bausubstanz und höchste energetische Standards sind selbstverständlich. Aber es geht auch darum, mal das Auto stehen lassen zu können und sich vielleicht ein bisschen Luxus zu gönnen. Das Konzept ist aufgegangen. Das Wohngebiet ist zu 100 Prozent vermarktet.

Den man sich leisten können muss...

Schlichtherle: Das stimmt, aber es geht ja auch darum, die Wohnungen und Häuser zu vermarkten. An Studentenappartements sehe ich in Kaufbeuren derzeit jedenfalls keinen Bedarf.

Was wird denn zurzeit nachgefragt?

Schlichtherle: So genau lässt sich das nicht sagen. Das kommt auch auf den Standort an. Auf dem Dorf gibt es andere Entwicklungen als in der Stadt, in Buchloe andere als in Kaufbeuren. Derzeit entwickeln wir ein Neubaugebiet in Pforzen, das vor allem ein Angebot für die innerdörfliche Bevölkerung sein soll. Im Süden der Gemeinde planen wir sieben Einfamilienhäuser und 24 Wohnungen, aber auch fünf Gewerbeeinheiten. Wie bei allen Baugebieten ist eine gute Mischung unter den Bewohnern wichtig.

