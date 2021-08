Warum Oberbürgermeister Stefan Bosse in Kaufbeuren zwischen allen Stühlen sitzt

Krisengespräch an der Ladentheke in Kaufbeuren: Zwei Geschäftsfrauen konfrontieren OB Stefan Bosse mit ihren Nöten. Was beide Seiten eint. Und was sie trennt

06.08.2021 | Stand: 19:17 Uhr

Die Not der Einzelhändler in der Kaufbeurer Altstadt ist groß. So groß, dass Carmen Barth und Waltraud Hammer Oberbürgermeister Stefan Bosse einluden und ihr Leid klagten. „Wahnsinn“ und „beängstigend“ waren Worte, mit denen sie an der Ladentheke im Modegeschäft Kiwi die Lage im Zentrum beschrieben. Immer weniger Kundschaft, die Altstadt als Wohnort zu unattraktiv und obendrauf noch die Folgen des Lockdowns. „Irgendetwas muss passieren“, sagte Waltraud Hammer, Geschäftsführerin im Schuhgeschäft Werdich. Die Stadt nehme Einfluss, wo sie dies könne, versicherte Bosse. „Aber wir haben es immer mit vielen unterschiedlichen Interessen zu tun.“