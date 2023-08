Warum sich Amelie Nitsch aus Kaufbeuren für einen Handwerksberuf entschieden hat

Die 15-Jährige beginnt ihre Ausbildung in einem Bereich, in dem bisher wenige Frauen arbeiten. Mit welchen Gefühlen sie im September einsteigt.

Von Miranda Gebhardt

24.08.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Mit der Zange an die Rohre und raus auf den Bau, das begeistert eine junge Frau. „Ich habe schon als kleines Mädchen an der Werkbank gespielt“, erzählt Amelie Nitsch (15) aus Kaufbeuren. Sie wird im September die Ausbildung zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK-Anlagenmechanikerin) beginnen. „Ich freu’ mich schon auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Arbeitsalltag“, sagt sie. Die Ausbildung dauert in der Regel 3,5 Jahre. Diese Zeit will die junge Frau bei der Firma Zappe verbringen.

